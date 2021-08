Vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos começa nesta sexta-feira (13) em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O prefeito David Almeida anunciou no final da tarde desta segunda-feira, 9/8, a ampliação da vacinação contra a Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos. Na sexta-feira, 13, serão atendidos os que tiverem alguma das comorbidades contempladas na campanha e as pessoas com deficiência, nessa faixa etária. No sábado, 14, será a vez dos adolescentes nessas idades que não tenham problemas de saúde. Com isso, Manaus passa a ser uma das primeiras cidades brasileiras a estender a proteção contra os danos que o novo coronavírus pode causar, também a essa faixa etária, que não havia sido incluída pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

“Fico muito feliz e emocionado em poder fazer esse anúncio, de mais um avanço na vacinação em nossa cidade. Desde que começamos essa imunização, assumi o compromisso de alcançar o maior número possível de pessoas de Manaus com as vacinas. E estamos cumprindo mais rápido do que esperávamos. Teremos pelo menos 40 pontos em toda a cidade para vacinar os nossos jovens. Aproveito para fazer um apelo aos pais e responsáveis, que levem seus filhos para receberem a vacina”, disse David.

Desde o início da campanha, Manaus vem conseguindo avançar nos grupos prioritários e faixas etárias, como resultado de organização e estratégia definidas pela Semsa. Já receberam a primeira dose 144% do grupo de trabalhadores da educação; 123% dos povos e comunidades tradicionais; 118% no grupo de trabalhadores da saúde; e 106% no de comorbidades. Do total de 986.497 da população estimada por idades, esse percentual já chega a 95%.

Até esta segunda-feira, 9, a Semsa, que coordena a operacionalização da campanha em Manaus, registrava 1.592.643 doses aplicadas, sendo 1.205.685 D1, 361.927 D2 e 25.029 doses únicas. Os 27 pontos que funcionaram hoje foram responsáveis pela aplicação de 9,5 mil doses.

Nos próximos dias, a Semsa fará a divulgação, por meio dos canais oficiais, dos detalhes para a vacinação deste novo grupo.

