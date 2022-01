Vacinação de crianças de 11 anos sem comorbidades contra Covid começa nesta segunda em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus orienta a população para que compareça aos pontos de imunização contra a Covid-19, distribuídos por todas as zonas da cidade, para receber a vacina, seja para iniciar ou concluir o esquema vacinal, ou a dose de reforço, estando dentro dos intervalos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. As crianças dos grupos que já estão sendo contempladas – com comorbidades, portadoras de deficiência e as de 11 anos, sem doenças pré-existentes, também devem ser levadas aos quatros locais preparados para receber esse público.

Na semana de 24 a 28/1, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) terá 42 pontos de vacinação, entre unidades de saúde, clínicas da família, policlínicas e estratégicos, mais os pontos para vacinação das crianças. As informações sobre endereços, horários de funcionamento podem ser consultados no site da Semsa: https://semsa.manaus.am.gov.br e nos perfis oficiais da secretaria no Instagram (@semsamanaus) e Facebook (Semsa Manaus).

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, destaca que da população de 12 anos e mais, 91.187 ainda não receberam nenhuma dose de vacina e outras 253.334 tomaram a primeira, mas já passaram dos intervalos para concluir o esquema vacinal.

“É fundamental que essas pessoas procurem os pontos da prefeitura para receber a vacina. Estamos enfrentando mais um desafio nessa pandemia, agora para conter o avanço no número de casos provocados pela variante Ômicron. Entre os dias 3 e 20 de janeiro, nossas unidades e os dois centros de testagem já haviam realizado mais de 56 mil testes, dos quais quase 30 mil foram positivos. Graças as vacinas, não temos tido registros de agravamento e de superlotação da rede hospitalar. Precisamos de todos vacinados para vencer essa doença e evitar mortes”, reforça Shádia.

Documentos

O atendimento das crianças é feito em quatro pontos específicos, sendo de 9h as 16h, no Parque Cidade da Criança, na zona Sul; no Clube do Trabalhador do Sesi, na zona Leste; no Centro de Convivência Magdalena Arce Daou, na zona Oeste; e das 10h às 16h, no shopping Manaus Via Norte, na zona Norte de Manaus. O link com detalhes sobre documentação, endereços, lista de comorbidades e critérios para receber a vacina podem ser obtidos no link https://bit.ly/vacinacovid-criancas.

Quem for receber a primeira dose, tendo entre 12 e 17 anos deverá estar acompanhado pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos e apresentar um documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Para os de 18 anos ou mais, basta levar o documento de identidade original, com foto e o CPF.

Para a segunda dose, é preciso apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose.

Para a dose de reforço, as pessoas de 18 a 59 anos e trabalhadores de saúde devem apresentar identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. No caso de quem tem 60 anos e mais, documento de identidade, CPF e o cartão de vacinação com a comprovação da segunda dose há três meses ou mais.

Quarta dose

Poderão receber a quarta dose pessoas que tenham imunodeficiência primária grave; as que estejam fazendo quimioterapia ou radioterapia para tratamento de câncer; os transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/Aids; as que fazem uso de corticoides em doses igual ou maior que 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias ou mais; as que façam uso de drogas modificadoras da resposta imune; pacientes em hemodiálise; e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

Para receber essa dose adicional, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e laudo, exame ou receita – original e cópia, que ficará retida para controle.

