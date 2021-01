Vacinação dos idosos inicia nesta sexta (29) em Manaus; confira cronograma

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A vacinação contra Covid-19 dos idosos a partir de 80 anos em Manaus vai começar nesta sexta-feira (29). O primeiro dia de vacinação é destinado às pessoas nascidas nos meses de janeiro e fevereiro. A campanha de imunização vai acontecer das 9h às 16h em pontos espalhados em todas as zonas da cidade.

Continua depois da Publicidade

Entre os dias 4 e 9 de fevereiro serão vacinados os idosos entre 74 e 79 anos. Já entre os dias 10 e 15 de fevereiro, é a vez dos que têm entre 70 e 74 anos, com prioridade para aqueles que possuam alguma comorbidade.

Segundo o plano, encaminhado pela Procuradoria-Geral do Município, serão cinco postos de vacinação que correspondem às cinco Zonas de Manaus: pátio do Detran (Zona Norte); Unip (Zona Sul); Sesi Clube do Trabalhador (Zona Leste); Sambódromo (Zona Oeste) e Shopping Phelipe Daou (Zona Norte e Leste). Para que a vacinação aconteça, é obrigatória a apresentação de um documento com foto e do CPF do idoso.

Oo início da vacinação, conforme consta na etapa do Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19 para idosos a partir dos 75 anos, ficou estabelecido para um prazo de 48 a 72h, a partir do recebimento das doses da vacina AstraZeneca/Oxford, retidas na Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) por determinação da Justiça Federal.