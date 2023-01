Vacinação em supermercados atendeu a população em todas as regiões de Manaus nesta sexta-feira (13)

Redação AM POST

A campanha de vacinação contra a Covid-19, em supermercados de Manaus, aberta nesta sexta-feira (13/01), atende aos interessados em atualizar o esquema vacinal contra a doença, nas mais diferentes regiões da cidade. Os seis estabelecimentos envolvidos na ação estão localizados nas zonas norte, sul, leste e oeste da capital. A ação atende quem tem 18 anos ou mais. Neste primeiro dia de vacinação, foram aplicadas 696 doses de vacina contra a Covid-19.

A nova campanha é uma realização da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa/Manaus). Também fazem parte a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus) e o Grupo DB.

Estão disponíveis a aplicação da 1ª dose, 2ª dose, 1ª Dose de Reforço (conhecida popularmente como 3ª dose) e 2ª Dose de Reforço (conhecida popularmente como 4ª dose).

“Essa é mais uma ação extra muro que o Governo do Estado realiza em parceria com a Prefeitura de Manaus para atender a necessidade de ampliação da cobertura vacinal contra a Covid-19”, ressalta a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

A dona de casa Eliane Oliveira, de 40 anos, se vacinou em um supermercado na zona norte da capital.

“Eu gostei muito porque eu vim resolver algumas coisas no supermercado. Deu certo de chegar e estar tendo a vacinação. Muito bom mesmo”, disse.

O autônomo José Silva, de 61 anos, destacou a comodidade em conseguir atualizar o esquema vacinal.

“Facilidade mesmo de se locomover para fazer uma compra e encontrar um posto de vacinação próximo. Eu gostei da iniciativa”, afirmou José que se vacinou em um supermercado da zona leste da capital.

Conforme dados parciais desta sexta-feira (13/01), foram 696 doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas no primeiro dia da ação nos supermercados, sendo 438 aplicações de 2ª Dose de Reforço (4ª dose), 236 aplicações de 1ª Dose de Reforço (3ª dose), 11 aplicações de 1ª dose e 8 aplicação de dose adicionais (5ª dose) e 3 aplicações de 2ª dose.

Documentação

O interessado na vacinação precisa apresentar documento de identificação com foto, CPF e Carteira Nacional do Serviço Único de Saúde (SUS). Os que estão com o esquema de imunização atrasado devem portar também a carteira de vacinação para ser atualizada.

Postos de vacinação

Confira o endereço dos supermercados que funcionarão como pontos de vacinação na intensificação da campanha de Vacinação contra à Covid-19:

Hiper DB Paraíba – Rua Jornalista Humberto C. Filho, 1.128, Adrianópolis, zona centro-sul;

Hiper DB Ponta Negra – Avenida Coronel Teixeira, 7.687, Ponta Negra, zona oeste;

Hiper DB Cidade Nova – Avenida Noel Nutels, 1762, Cidade Nova, zona norte;

Hiper DB Nova Cidade – Avenida Margarita, 1.359, Nova Cidade, zona norte;

Super DB Eduardo Ribeiro – Avenida Eduardo Ribeiro, 453A, Centro, zona central;

Super DB Mutirão – Avenida Autaz Mirim, 843, Mutirão, zona leste.