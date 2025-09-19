A notícia que atravessa o Brasil!

Vacinadores convocados para atuar na campanha antirrábica da prefeitura devem se apresentar até terça-feira

O chamamento ocorre após a publicação do edital no Diário Oficial do Município (DOM).

Por Natan AMPOST

19/09/2025 às 02:00

Notícias de Manaus – Os profissionais aprovados para atuar como vacinadores e registradores na Campanha Municipal de Vacinação Antirrábica Animal de 2025 precisam ficar atentos ao prazo final de contratação temporária. O processo se encerra na próxima terça-feira, 23 de setembro, e, até esta quarta-feira (17/9), 119 convocados ainda não haviam se apresentado à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), responsável pela coordenação da ação.

O chamamento ocorre após a publicação do edital no Diário Oficial do Município (DOM), edição nº 6.148, do dia 4 de setembro, que oficializou a convocação dos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 001/2025. Ao todo, foram abertas 300 vagas temporárias para reforçar as equipes que irão a campo na capital amazonense durante o período da campanha, programado para ocorrer entre 1º de outubro e 29 de dezembro.

Como funciona o processo de contratação

Os convocados devem, primeiramente, realizar o cadastro digital no site pssemsa.manaus.am.gov.br
, anexando todos os documentos exigidos. Entre os obrigatórios estão: documento oficial de identificação, CPF, inscrição no PIS/Pasep, comprovante de residência atualizado, foto 3×4 e comprovante de vacinação contra a Covid-19, com esquema vacinal completo.

De acordo com Evelyne Santiago Pereira, chefe da Divisão de Processos e Cadastro de Pessoal da Semsa, é fundamental que os documentos sejam legíveis e válidos. “Um comprovante de residência, por exemplo, precisa ser dos últimos três meses. Já certificados escolares devem estar devidamente assinados nos locais indicados. Documentos ilegíveis ou incompletos podem impedir a conclusão do processo”, destacou.

O edital também prevê critérios de inaptidão. Não podem ser contratados candidatos aposentados por invalidez ou compulsoriamente, assim como aqueles que recebem auxílio-doença, auxílio-acidente ou pensão por morte.

Após a etapa digital, os convocados precisam comparecer presencialmente ao auditório da Semsa, localizado na rua Maceió, nº 160, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, entre 8h e 12h. No local, a equipe técnica realiza a checagem final dos documentos e encaminha os profissionais para a avaliação médica obrigatória, que inclui a apresentação de exames solicitados pela Junta Médica do município.

Jornada e remuneração

Os profissionais selecionados irão atuar de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, sem expediente em feriados. A remuneração oferecida é de R$ 1.518 mensais, acrescida de adicional de insalubridade de 5%, além de salário-família e auxílio-transporte.

A importância da campanha

A vacinação antirrábica animal é uma das principais estratégias de saúde pública na prevenção da raiva, doença letal que pode ser transmitida de animais para seres humanos. Em Manaus, a campanha é organizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, unidade vinculada à Semsa.

Em 2025, a meta estabelecida é vacinar 202.400 cães e 80 mil gatos, totalizando 282.400 animais imunizados. A etapa urbana, que se inicia em outubro, será realizada em diversos bairros da capital, com pontos estratégicos de vacinação e equipes volantes.

O reforço no quadro de vacinadores e registradores temporários é considerado essencial para atingir a meta de cobertura vacinal e garantir que os animais de estimação da cidade recebam a dose preventiva. A vacinação anual é a forma mais eficaz de impedir surtos da doença e proteger tanto os pets quanto os tutores.

Orientação final aos convocados

A Semsa reforça que o não comparecimento dentro do prazo estipulado implica em perda da vaga. A ausência de 119 convocados até o dia 17 acende um alerta sobre o risco de não preenchimento total das funções necessárias para a execução da campanha.

Para evitar transtornos, a secretaria orienta que os aprovados confiram o edital, reúnam a documentação completa e compareçam no período estabelecido. O processo é considerado simples, mas exige atenção aos detalhes.

Com o aumento das demandas em saúde pública e o desafio de manter Manaus livre de casos de raiva, a campanha de 2025 ganha relevância ainda maior. O cumprimento das metas depende não apenas da adesão da população em levar seus animais aos postos, mas também da responsabilidade dos convocados em assumir suas funções dentro do prazo legal.

