‘Vacine Já’ segue com doses contra Covid-19 para a população em shopping e policlínicas de Manaus

A campanha “Vacine Já!” continua ofertando a vacinação contra Covid-19, visando atender à necessidade de atualização do esquema vacinal. De sexta-feira (10/02) a domingo (12/02), estarão disponíveis imunizantes para quem tem 18 anos ou mais, no Sumaúma Park Shopping, na zona norte de Manaus. Especificamente no sábado (11/02), a vacinação estará disponível nas policlínicas Codajás e Governador Gilberto Mestrinho, ambas na zona sul.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Manaus. A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), encabeça a ação junto à Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa). Outros parceiros são Sumaúma Park Shopping e Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus).

No sábado, em especial, a campanha vai integrar a ação de saúde “Intensifica Manaus” da SES-AM. “Essa é uma campanha que atende aquela população que não consegue ir até uma Unidade Básica de Saúde. Estamos ofertando imunização para contribuir para que a população siga no propósito de manter o esquema de vacinação atualizado”, informa Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP.

Essa é a quinta edição da campanha “Vacine Já!”. Ao longo das primeiras quatro edições da estratégia, já foram 6.098 pessoas que aproveitaram a oportunidade para atualizar o esquema vacinal contra a Covid-19 em shoppings e supermercados de Manaus.

O interessado para a vacinação precisa apresentar documento de identificação com foto, CPF e Carteira Nacional do Serviço Único de Saúde (SUS). Para aqueles com o esquema atrasado devem portar também a carteira de vacinação para ser atualizada.

Locais do ‘Vacine Já!’

A edição da campanha “Vacine Já!” desta semana estará disponível nos seguintes dias e horários:

Posto Sumaúma Park Shopping

Endereço: Avenida Noel Nutels, 1.762, bairro Cidade Nova

Datas: de sexta-feira (10/02) a domingo (12/02)

Horários: das 13h às 21h (sexta e sábado) e das 15h às 20h (domingo)

Postos Policlínicas Codajás e Governador Gilberto Mestrinho

Endereços: Avenida Codajás, 26, bairro Cachoeirinha (Policlínica Codajás) e avenida Getúlio Vargas, 341, Centro (Policlínica Gilberto Mestrinho)

Data: Sábado (11/02)

Horário: das 8h às 16h