‘Vacine Já’: Supermercados de Manaus aplicam mais de 4 mil doses de vacinas contra Covid-19

Redação AM POST

A campanha “Vacine Já!” em supermercados de Manaus, da rede Baratão de Carne, aplicou 4 mil doses de vacina contra a Covid-19 na última edição da iniciativa, realizada de sexta-feira (03/03) a domingo (05/03). A iniciativa é fruto de parceria do Governo do Amazonas com a Prefeitura de Manaus.

A ação conta com profissionais da Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa Manaus) e da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). Nesta edição, também é parceira a rede de supermercados Baratão da Carne.

Das 4 mil doses aplicadas, 2.116 foram doses bivalentes que protegem contra o vírus original de Covid-19, além da ômicron e as subvariantes dela. O objetivo da campanha é ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso das pessoas à imunização, instalando postos de vacinação em locais de grande circulação de pessoas, como supermercados e centros comerciais.

“A pessoa vai fazer as compras no supermercado e já aproveita para atualizar o cartão de vacina da Covid-19. Não há demora para o atendimento e não precisa de agendamento prévio. Uma estratégia muito interessante de imunização e não é à toa que atingiu 4 mil pessoas em uma edição”, destaca Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP.

A dona de casa Thayane Gabriele da Silva, de 24 anos, aproveitou a campanha e tomou a 1ª dose da vacina contra a Covid-19. “Eu tinha medo, mas agora me sinto segura. O recado que dou é para que as pessoas se vacinem para proteger a si mesmo e quem está ao redor”, declarou a jovem que foi vacinada no Baratão da Carne Bola do Produtor, na zona leste de Manaus.

A pedagoga Joselia Trajano Ferreira também tomou a 2ª Dose de Reforço (conhecida popularmente como 4ª dose) no Baratão da Carne do Japiim, na zona sul da capital. “Aproveitando a minha vinda ao supermercado e tomando a minha 4ª ‘dose de alegria’. Que livramento a gente pode ter quando tem consciência que a vacina é muito boa para nós”, festejou.

‘Vacine Já!’

A campanha “Vacine Já!” é uma estratégia para acelerar a imunização da população contra a Covid-19. Além da rede Baratão de Carne, outros estabelecimentos comerciais já foram parceiros e sediaram a iniciativa. A primeira edição da estratégia ocorreu em 13 e 14 de janeiro. Já foram 17.289 doses de vacina contra a Covid-19 aplicadas em edições da campanha.