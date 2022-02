Vagas gratuitas em oficinas de qualificação profissional são ofertadas em Manaus; confira

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Instituto Mix de Profissões, lançou, nesta segunda-feira, 21/2, um edital com 450 vagas gratuitas para oficinas de Pão Caseiro, Pizza, Maquiagem, Design de Sobrancelhas, Inglês Básico, Gestão de Pessoas e Liderança, Banho para Pet e Cuidados com Pet.

As oficinas fazem parte do projeto “Qualificar é o Caminho Certo para Empregar”, cujo objetivo é disseminar e promover políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda, desenvolvimento social e econômico ao público em geral. Tem como público-alvo jovens a partir de 16 anos com ensino fundamental incompleto, trabalhadores cadastrados no Sine Manaus e empreendedores e potenciais empreendedores residentes em Manaus.

Os interessados devem baixar o edital e preencher o formulário disponível em (semtepi.manaus.am.gov.br) nos dias 22 e 23/2, das 9h às 17h.

O preenchimento do formulário garante a inscrição, desde que haja vagas disponíveis. Quando as inscrições baterem o dobro de inscritos, a plataforma será bloqueada automaticamente.

As oficinas serão realizadas presencialmente nos dias 3 e 4 de março, na sede do Instituto Mix de Profissões, localizada na avenida Torquato Tapajós, no bairro Flores, zona Centro-Sul.