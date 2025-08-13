Vai faltar luz: Energia será desligada em sete bairros de Manaus nesta quinta-feira

Notícias de Manaus – Nesta quinta-feira, 14, sete bairros de Manaus terão o fornecimento de energia elétrica temporariamente interrompido devido a um desligamento programado para manutenção da rede elétrica.

Os bairros afetados incluem Parque Dez, Jorge Teixeira, Distrito Industrial, Zumbi dos Palmares, Puraquequara, Nossa Senhora das Graças e Centro. A ação visa melhorar a qualidade e a segurança do sistema elétrico na cidade.

O desligamento começa às 8h e segue até as 17h em algumas áreas, enquanto em outras as interrupções vão até às 14h ou 16h, conforme a localização. No bairro Parque Dez, por exemplo, a energia será cortada na Rua Imperial (antiga Estrada de Belém) e adjacências, das 8h às 17h.

Já no Distrito Industrial, o corte ocorre nas ruas Ramal Chico Mendes, Avenida El Eldorado, Ramal Shangrilá, Ramal Av. Belvedere e Ramal Paulo Doido, com desligamento das 8h às 16h.

No Zumbi dos Palmares, o desligamento acontece entre 9h30 e 15h30, afetando a Rua Índio Ajuricaba com Rua Santa Helena, com acesso pela Alameda Cosme Ferreira e adjacências.

O Centro de Manaus ficará sem energia na Rua Visconde de Mauá, esquina com a Rua Governador Vitório, das 8h às 14h.

É importante que os moradores e comerciantes dessas regiões se programem para minimizar os impactos da interrupção, garantindo a segurança de equipamentos eletrônicos e a continuidade das atividades essenciais durante o período de manutenção.