“Vai pagar não?”: Motoboy e passageiro saem na porrada por causa de corrida em Manaus; Veja

Agressões físicas marcam desentendimento nas ruas do bairro Alvorada.

Por Marcia Jornalist

19/08/2025 às 12:53

Notícias de Manaus – Uma briga intensa entre um passageiro e um motociclista de aplicativo viralizou nas redes sociais, gerando repercussão em Manaus.

O incidente ocorreu em uma rua do bairro Alvorada, na zona Centro-Oeste da cidade, e teve início devido a uma corrida que, segundo relatos, não foi paga.

A discussão começou com um dos homens questionando: “Quem tá me devendo é tu ou eu?”, provocando uma resposta imediata do motociclista: “E aí, não vai me pagar, não? Eu tô trabalhando!” A tensão escalou rapidamente, culminando em agressões físicas, com socos e empurrões entre os dois.

“Tu não vai me pagar, não, é? Então sobe na moto e vamos lá pegar o dinheiro!”, exclamou o motociclista, enquanto o passageiro se defendia, afirmando que estava trabalhando e se referindo ao outro como “seu otário”.

Testemunhas do conflito tentaram intervir para separar a briga, mas a gravação termina sem esclarecimento sobre se a dívida foi quitada.

O vídeo da confusão se espalhou nas redes sociais, provocando uma onda de comentários e reações dos internautas. A situação expõe não apenas a tensão entre prestadores de serviços e clientes, mas também a fragilidade das relações cotidianas em um ambiente de trabalho cada vez mais atribulado.

