Manaus

Vandalismo e furtos paralisam atividades esportivas no complexo Rei Pelé, em Manaus

A Prefeitura de Manaus está adotando medidas para reforçar a segurança.

Por Natan AMPOST

17/08/2025 às 06:00

Notícias de Manaus – As atividades esportivas no complexo viário Rei Pelé, localizado na zona Leste de Manaus, foram afetadas após sucessivos atos de furto e vandalismo registrados na última semana. A estrutura, que serve como ponto de encontro para centenas de jovens e moradores da região, teve parte de seu gradil arrancado e a rede de iluminação furtada, comprometendo o uso do espaço no período noturno.

Com os danos, aulas de boxe tiveram de ser interrompidas e a quadra de basquete ficou inutilizada à noite, prejudicando diretamente projetos esportivos e de lazer oferecidos à comunidade. O local, que deveria ser um espaço de convivência saudável, foi transformado em alvo de criminosos que colocam em risco o acesso da população a atividades que promovem inclusão social e qualidade de vida.

Diante da situação, a Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) anunciou que está reforçando as medidas de segurança no local. A prefeitura classificou os furtos e depredações como atos criminosos que atentam contra toda a coletividade e garantiu que não permitirá que a população seja privada de espaços fundamentais de convivência e bem-estar.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

