Vanessa Grazziotin critica carreata de bolsonaristas em Manaus

Redação AM POST

A ex-senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB) se manifestou, nas redes sociais, contra a carreata de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, que ocorreu em Manaus, no domingo (14).

“Manaus assistiu hoje à uma cena de desrespeito à vida, à democracia, ao sofrimento de tantas famílias que perderam seus entes queridos. Manaus viu um bando, com seus carrões, bradarem nas ruas por mais armas e por intervenção militar”, disse ela.

“Em defesa do Brasil, em defesa da vida de brasileiras e brasileiros, precisamos dar um basta em Bolsonaro. Manaus não merece isso!!”, completou Vanessa contra o protesto.

Vestidos com camisas do Brasil e roupas com as cores verde e amarelo, os apoiadores do presidente seguravam cartazes e pediam a intervenção militar e a derrubada do Supremo Tribunal Federal (STF). Na última semana, decisão do ministro do STF, Edson Fachin, anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato.

Em um determinado momento da manifestação em Manaus, um pastor de direita fez uma oração em cima do carro de som e durante o ato disse: “Precisamos nos livrar dos monstros do toga” e do “mal comunista”.

O ato nas ruas foi convocada pelo próprio presidente Bolsonaro em suas redes sociais e outras cidades também participam do movimento.