Vasco Vasques tem movimento intenso no 1º dia de reabertura para vacinação contra a Covid-19

O Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, no bairro Flores, zona Centro-Sul, registrou um movimento intenso na manhã desta segunda-feira, 4/7, no primeiro dia de reabertura para a vacinação contra a Covid-19. As dez estações de trabalho começaram a funcionar às 10h e o trabalho foi acompanhado pelo prefeito David Almeida e pelo titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Djalma Coelho. Até as 16h, de acordo com dados parciais do Sistema Municipal de Vacinação (SMV), 1.689 pessoas haviam sido vacinadas no local.

O Vasco Vasques é um dos três pontos estratégicos abertos nos últimos dias pela Semsa, como resposta emergencial ao aumento da procura pela vacina nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

“Estamos voltando a ofertar a vacina em pontos estratégicos por conta do aumento da demanda, pois nesses locais temos um espaço muito maior, com capacidade de atender milhares de pessoas, de forma organizada e confortável. Aqui no Vasco Vasques, por exemplo, temos suporte para atender cerca de 2 mil pessoas diariamente, e também há a possibilidade de aumentar nossa estrutura caso a demanda supere nossa expectativa”, disse.

O motorista André Pinheiro foi até o local para receber a quarta dose, liberada para as pessoas com 18 anos ou mais, que receberam a terceira há pelo menos quatro meses.

“Eu já estava na espera para receber a quarta dose, e hoje consegui, depois que foi aberta para outras idades. Eu aconselho todo mundo a procurar a vacina, é um ato importante e estou indo embora daqui muito feliz”, contou.

A autônoma Geanne Fonseca aproveitou a reabertura do Vasco Vasques para tomar a quarta dose, e também teve a oportunidade de receber a vacina contra a influenza, disponível a toda a população com seis meses de idade ou mais.

“Faço um convite para que toda a população de Manaus venha se vacinar e se proteger contra a doença. Aqui no Vasco Vasques estamos em um ambiente maravilhoso, confortável e muito bem organizado pela Semsa, as equipes estão de parabéns”, disse.

O público pode receber a primeira, segunda, terceira e quarta doses da vacina, conforme intervalo preconizado pelo Ministério da Saúde. Os usuários devem apresentar documento de identidade com foto e o cartão de vacina.

A vacinação no Centro de Convenções Vasco Vasques II também conta com apoio de vacinadores da Fundação de Vigilância em Saúde – Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Demanda

O titular da Semsa, Djalma Coelho, afirmou que a secretaria tem observado um aumento expressivo na procura pela vacina. Na última sexta-feira, 1º/7, o município registrou a aplicação de 16,5 mil doses, maior número desde o dia 14 de janeiro, quando foram imunizadas 20,7 mil pessoas.

“Por conta do aumento de novos casos confirmados de Covid em Manaus, muitas pessoas estão procurando atualizar o esquema vacinal. Na semana passada, o Ministério da Saúde também ampliou a faixa etária para a quarta dose, fazendo com que muitas pessoas se tornassem aptas para recebê-la”, afirmou.

A média diária de pessoas vacinadas subiu de 6,5 mil por dia, no dia 20 de junho, para 16,5 mil na última sexta-feira. A Semsa também voltou a ofertar a vacina nos pontos estratégicos do Studio 5, zona Sul, e shopping Phelippe Daou, zona Norte, de 9h às 16h. Os demais pontos de vacinação estão funcionando em UBSs.

Nesta semana, a Semsa está ofertando 84 pontos de vacinação em toda a cidade, que funcionam em horários estratégicos. A lista com endereços e horários pode ser conferida no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19.