Vassouras mecânicas são usadas para limpeza de avenida em Manaus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), mantém a limpeza diária nas ruas e avenidas da cidade. Na noite desta quarta-feira, 5/10, a avenida Margarita, na zona Norte, recebeu o serviço de varrição.

Continua depois da Publicidade

O trabalho foi realizado na avenida com a utilização de vassouras mecânicas. Os equipamentos, que foram adquiridos em setembro deste ano, facilitam e agilizam o processo de limpeza urbana, liberando as vias para a circulação adequada dos veículos. No total, quatro equipamentos contribuem para a limpeza da cidade.

O secretário da Semulsp, Altervi Moreira, que acompanhou o trabalho noturno de varrição na avenida Margarita, destacou que o equipamento otimiza a limpeza urbana por ser compacta, ágil e com variadas funções.

“Estamos aqui na avenida Margarita, desta vez na zona Norte. Essas vassouras mecânicas comportam quatro horas de trabalho com seis toneladas que são removidas e direcionadas para o aterro sanitário. A orientação do prefeito David Almeida é contemplar todas as zonas da cidade, para manter cada vez mais Manaus mais limpa”, enfatiza Moreira.

Continua depois da Publicidade

As máquinas entregues em setembro já beneficiaram diversas vias, como a Constantino Nery, Coronel Teixeira, Efigênio Sales e Darcy Vargas. O cronograma de limpeza contempla as avenidas do Turismo, Futuro, São Jorge, Nilton Lins, Djalma Batista, Álvaro Maia, Margarita e outras.

Por ser um equipamento de grande porte, a vassoura mecânica não passa por ruas estreitas, onde o trabalho é realizado por outras equipes.