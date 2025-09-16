Veículo destruído na Avenida Cosme Ferreira causa transtorno no trânsito em Manaus

Notícias de Manaus – Na manhã desta terça-feira, 16, um Onix branco foi encontrado parado com a porta danificada na Avenida Cosme Ferreira, próximo ao Corpo de Bombeiros, na zona leste de Manaus.

A dinâmica do acidente ainda é desconhecida, mas o veículo, que apresenta sinais de colisão, está sendo monitorado por cones do Instituto de Mobilidade Urbana (IMMU).

O carro permanece no local aguardando a chegada da perícia, que irá investigar as circunstâncias do acidente e determinar como os fatos ocorreram.

A presença do veículo danificado está causando um leve transtorno no trânsito da região, mas a situação permanece sob controle.

Os motoristas que passam pela área devem ter cautela e estar atentos à sinalização, já que a presença do Onix e os cones podem impactar o fluxo de veículos. Informações adicionais sobre o acidente devem ser divulgadas após a conclusão da perícia.

As autoridades locais estão trabalhando para resolver a situação o mais rápido possível e restaurar a normalidade no trânsito da Avenida Cosme Ferreira.

É importante que os motoristas fiquem informados sobre as condições das vias para evitar complicações adicionais.