Veículo irregular é apreendido em operação de fiscalização do transporte executivo no centro de Manaus

Notícias de Manaus – Um veículo foi apreendido nesta terça-feira (9/9) durante uma operação de fiscalização do transporte executivo na área central de Manaus. A ação, conduzida pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) com o apoio da Polícia Militar, identificou o automóvel circulando sem autorização e fora da rota previamente estabelecida, representando risco para os passageiros.

Segundo a equipe de transporte do IMMU, o veículo já havia sido baixado do sistema, ou seja, não possuía registro válido para operar na capital amazonense. Durante a abordagem, os agentes confirmaram a irregularidade por meio da consulta da placa e iniciaram o procedimento de autuação.

“O veículo não tinha autorização para rodar e ainda estava fora da rota. Por isso foi apreendido e recolhido, garantindo mais segurança para a população que utiliza esse tipo de serviço”, explicou o chefe de fiscalização do IMMU, Waldir Souza.

Após a confirmação da irregularidade, o automóvel foi removido e encaminhado ao parqueamento da Prefeitura de Manaus, onde ficará à disposição das autoridades para as medidas administrativas cabíveis. A ação integra uma série de operações contínuas do IMMU voltadas a coibir irregularidades no transporte executivo, garantindo que apenas veículos devidamente autorizados circulem na cidade.

O órgão reforça que a fiscalização ocorrerá em diferentes pontos da capital, principalmente em áreas com maior fluxo de passageiros, com o objetivo de assegurar que os serviços de transporte executivo operem de forma segura e regularizada.

Além da repressão às irregularidades, o IMMU busca conscientizar motoristas e empresas sobre a importância de manter documentação em dia e cumprir as rotas definidas, contribuindo para a segurança e o bem-estar dos usuários. A cooperação da população também é essencial, pois denúncias podem ajudar a identificar veículos irregulares e prevenir situações de risco.

As operações de fiscalização reforçam o compromisso da cidade com a mobilidade urbana segura e eficiente, destacando a necessidade de transporte autorizado, legalizado e de qualidade. O IMMU afirma que a regularização é fundamental para proteger os passageiros e manter a credibilidade do transporte executivo em Manaus.