Veículos abandonados são removidos de ruas da zona Oeste de Manaus

Redação AM POST

Nesta sexta-feira, 5/8, o bairro Compensa, na zona Oeste, recebeu mais uma ação da operação “Sucata”, da Prefeitura de Manaus, que resultou na remoção de três veículos abandonados em vias públicas. A atuação é posta em prática após fiscalização da equipe do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) ou ainda por solicitação de moradores que apontam locais onde há carros parados atrapalhando o trânsito.

Além do transtorno no fluxo de trânsito, as “sucatas” são motivos de preocupação ainda nas áreas de saúde e segurança pública, como explicou o diretor de Operações do IMMU, Stanlei Ventilari.

“O grande objetivo é retirar esses carros abandonados nas ruas de Manaus, porque muitas vezes estes veículos colocam em risco a segurança viária da nossa população por estarem obstruindo a passagem de pedestre, bem como acumulando muito lixo e servindo ainda como esconderijo de drogas ou até de assaltantes. Então, é uma questão de segurança viária, de saúde e também de segurança pública”, destacou o diretor de Operações.

Os carros removidos são levados ao parqueamento da prefeitura, no bairro Santa Etelvina, zona Norte. O proprietário interessado em retirar o veículo deverá pagar pendências com impostos e multas, além das despesas com a remoção.

Denúncias sobre carros abandonados podem ser feitas pelo contato 0800 092 1188.