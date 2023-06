Doze caminhões foram notificados após serem flagrados circulando sem a Autorização Especial de Tráfego (AET) na zona máxima de restrição localizada na Avenida Mário Ypiranga Monteiro, zona centro-sul de Manaus, durante uma fiscalização na manhã desta sexta-feira (16).

Os caminhões interceptados pelos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) receberam instruções acerca da limitação de circulação e não exibiram a documentação necessária para trafegar naquele trecho. Além disso, os condutores foram alertados sobre as consequências do não cumprimento das regulamentações, bem como o impacto negativo na fluidez do tráfego e segurança dos demais usuários da via.

A Prefeitura de Manaus mantém medidas que visam a segurança e a prevenção de sinistros nas vias da cidade e reforça o apelo para que todos possam colaborar para um trânsito mais harmônico e seguro.

Zona Máxima de Restrição

De acordo com as regras da Prefeitura de Manaus, os veículos com até 16 toneladas podem circular das 6h às 9h. Já os caminhões com até oito toneladas podem circular das 9h às 20h. A Zona Máxima de Restrição de Circulação (ZMRC) inclui, além da Mário Ypiranga Monteiro, as avenidas Constantino Nery, Djalma Batista, Maceió, Umberto Calderaro Filho e trechos de mais dez ruas do centro da cidade.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar em veículos com dimensões ou cargas superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, é infração grave, equivalente a cinco pontos na Carteira de Habilitação, com multa no valor de R$ 195,23 e retenção do veículo.

As empresas transportadoras ou proprietários de veículos pesados devem solicitar o documento no setor de Atendimento do IMMU, na avenida Urucará, 1.180, bairro Cachoeirinha, zona sul, das 8h às 14h. Os argumentos apresentados serão analisados pela diretoria de Engenharia, que poderá acatar ou não o pedido. O documento tem prazo de validade e deve ser renovado após expirar a autorização de circulação.

Redação AM POST