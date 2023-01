Veículos pesados passam por fiscalização em Manaus e motoristas são multados

Redação AM POST*

As ações de prevenção a acidentes de trânsito continuam sendo o foco da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), para garantir a segurança de quem circula no trânsito da capital. Na manhã desta terça-feira, 10/1, agentes de trânsito realizaram fiscalização em veículos pesados na avenida Mário Ypiranga, zona Centro-Sul.

Continua depois da Publicidade

No local, 22 motoristas foram autuados, sendo dez por transitar sem porte de Autorização Especial de Trânsito (AET), e outros 12 condutores pelo não uso do cinto de segurança.

Entre as medidas preventivas já colocadas em prática está a fiscalização da Zona Máxima de Restrição de Circulação (ZMRC), criada pela Prefeitura de Manaus para dar mais segurança viária, por meio de regras que determinam horários para o tráfego de veículos de grande porte em algumas áreas da cidade.

“Nosso objetivo é ordenar o tráfego, dar mais fluidez e, principalmente, garantir trânsito seguro para pedestres e condutores de veículos de menor porte”, destacou Roosevelt Farias, chefe de divisão Centro-Sul do IMMU.

Continua depois da Publicidade

A fiscalização se estende também às avenidas Djalma Batista, Constantino Nery, Umberto Calderaro, Maceió e em trechos de dez ruas do Centro, incluídas no sistema de restrição de veículos pesados.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar em veículos com dimensões ou cargas superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização é infração grave, equivalente a cinco pontos na Carteira de Habilitação, com multa no valor de R$ 195,23 e retenção do veículo.