Veículos pesados são autuados por circular em zona restrita em Manaus

Oito veículos pesados fora autuados na manhã desta quinta-feira (17), durante uma blitz na avenida Constantino Nery, zona centro-sul, uma das principais vias de Manaus. Os veículos estavam circulando é uma zona de máxima restrição para esse tipo de transporte.

A ação de fiscalização foi realizada por agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) com o objetivo de monitorar e coibir a circulação de veículos pesados no local, que desrespeitaram a sinalização e as normas estabelecidas para a via. Esses veículos foram flagrados circulando em horários e condições não permitidos pelo órgão de trânsito responsável pela via.

O IMMU reforça que os motoristas devem estar atentos à sinalização e às regras de trânsito. Aqueles que forem flagrados desrespeitando as normas estarão sujeitos às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A Zona Máxima de Restrição de Circulação (ZMRC) para veículos de carga pesada inclui as seguintes avenidas: Djalma Batista; Constantino Nery; Mário Ypiranga Monteiro; Maceió; Umberto Calderaro Filho e trechos de mais dez ruas do Centro da cidade.

Horários

De acordo com as regras da Prefeitura de Manaus, os veículos com até oito toneladas podem circular nesses locais no horário das 6h às 9h. Já os caminhões com até 16 toneladas podem circular das 9h às 20h.

Multas

Conforme o CTB, transitar em veículos com dimensões ou cargas superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização é infração grave, equivalente a cinco pontos na Carteira de Habilitação, com multa no valor de R$ 195,23 e retenção do veículo.

Redação AM POST