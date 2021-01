Veículos roubado em Manaus são apreendidos no Pará e estavam sendo usados para praticar crimes

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), sob coordenação do delegado Aldeney Goes, titular da Especializada, em ação conjunta com a Polícia Civil do Estado do Pará (PC-PA), cumpriu nesta quinta-feira (28/01), mandados judiciais de busca e apreensão de veículos, que haviam sido roubados para prática de crimes de apropriação indébita e estelionato em Manaus.

Continua depois da Publicidade

A ação policial contou com a participação da Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas e do Núcleo de Apoio à Investigação do Baixo e Médio Amazonas, coordenados pelos delegados Jamil Farias Casseb e Silvio Birro Duarte Neto.

O delegado Aldeney Goes, titular da DERFD, destacou que durante a operação foram apreendidos dois carros modelo pick-up S10, da marca Chevrolet, avaliados pela vítima em R$ 250 mil, que estavam sendo usados para praticar os crimes de apropriação indébita e estelionato na capital amazonense.

“Os veículos foram apreendidos nas cidades de Santarém e Oriximiná, no Pará. O aparato empregado na operação interestadual contou com o apoio, ainda, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar do Estado do Pará. As pessoas que estavam em posse dos carros serão ouvidas, e a especializada irá apurar se ambos têm ligação com o estelionatário”, explicou a autoridade policial.

Continua depois da Publicidade

O delegado ressaltou, ainda, que em razão da pandemia as equipes têm redobrado os esforços para que as diligências, em locais distantes, sejam feitas sem necessidade de deslocamento de muitos servidores, o que preserva tanto eles quanto os gastos públicos.