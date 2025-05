Veículos são apreendidos por frete irregular durante operação “Transporte Legal” na zona Leste de Manaus

Os veículos apreendidos serão levados ao parqueamento municipal, e os responsáveis deverão arcar com multas e regularizar a situação para reaver os automóveis. O IMMU reforça que continuarão as ações em pontos estratégicos da cidade, principalmente em áreas de grande fluxo, como a zona Leste.

O IMMU informou ainda que as fiscalizações ocorrem diariamente em diferentes zonas da cidade e incluem tanto veículos de carga quanto os que transportam passageiros, com ou sem concessão pública. A operação “Transporte Legal” tem como prioridade a identificação de veículos que operam fora das normas estabelecidas, colocando em risco a segurança de motoristas e usuários.

A operação faz parte de um conjunto de ações que o IMMU vem realizando com frequência para fiscalizar o serviço de transporte na capital. Segundo Waldir Junior, chefe de fiscalização de transportes do instituto, o objetivo é garantir segurança e legalidade. “Nosso trabalho é garantir que os serviços de transporte estejam regularizados, coibindo práticas clandestinas e oferecendo mais segurança à população”, afirmou.

Entre as irregularidades encontradas estavam motoristas com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) fora da validade, e falhas na conservação dos automóveis, como ausência de vidro em uma das janelas e para-choque danificado.

De acordo com o IMMU, os dois veículos apreendidos estavam realizando frete de carga sem estarem cadastrados nos sistemas oficiais do órgão, o que configura transporte clandestino. Além das apreensões, os agentes autuaram outros sete veículos por diferentes infrações.

