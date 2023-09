Manaus/AM- A avenida Autaz Mirim, na zona Leste da capital, recebeu a fiscalização de transporte da Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), nesta sexta-feira, 1º/9, para coibir irregularidades em transporte de passageiros para a região do Distrito Industrial. A operação resultou na apreensão de dois veículos fazendo transporte sem autorização, além da aplicação de quatro notificações, sendo três por irregularidade na documentação obrigatória e mais uma autuação de trânsito.

Os veículos apreendidos fazendo transporte irregular de passageiros, além de serem encaminhados ao parqueamento, foram autuados em até R$ 2.021,55, por realizarem transporte de fretamento em veículos não cadastrados ou desativados para os serviços, de acordo com a Lei Municipal 1.958, de 2014.

Durante as abordagens, os fiscais verificaram as condições físicas dos veículos, além de orientar os motoristas quanto às necessidades de atender às determinações do poder público, assim como o respeito às regras de trânsito.

O diretor de Transporte do IMMU, Edinaldo Castro, alertou sobre os riscos de embarcar em veículos irregulares.

“A Prefeitura de Manaus, por meio do IMMU, intensificará a fiscalização em todos os modais que fazem o transporte na cidade de Manaus. Continuamos recebendo reclamações a respeito do transporte irregular para empresas do Distrito. É importante que as pessoas saibam que os veículos irregulares não passam por vistorias e nem oferecem a devida segurança a quem utiliza esse tipo de transporte”, destacou.

O IMMU informa que as operações continuam em todas as zonas da cidade, para coibir o transporte irregular e oferecer mais segurança aos usuários de transporte de Manaus.

A prefeitura disponibiliza um telefone para que sejam realizadas denúncias para esse tipo de irregularidade. Os usuários podem entrar em contato pelo SAC 118, e informar o local, tipo e características do veículo.

Redação AM POST*