Veículos são autuados por irregularidades durante operação para fiscalizar transporte público de Manaus

Combater irregularidades e oferecer um serviço mais seguro aos passageiros de transporte público urbano foi um dos objetivos de uma ação promovida, neste fim de semana, pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), na barreira de fiscalização da avenida Torquato Tapajós, no bairro Tarumã, zona Oeste.

Durante a ação, 36 veículos foram abordados e três foram autuados por irregularidades. Os fiscais de Transporte e os agentes de Trânsito do instituto realizaram uma vistoria em ônibus, micro-ônibus e demais meios de transporte para verificar a regularidade dos veículos.

O diretor de Transporte do IMMU, Edinaldo Castro, destacou a importância da ação. “A orientação também faz parte da atuação do instituto e dos operadores do sistema de transporte, por atuarem direto com os passageiros, têm importante papel nesta engrenagem. O IMMU continuará a fiscalização em todos os modais que fazem parte do transporte na cidade de Manaus”, disse.

As ações de fiscalização e orientação do IMMU continuam em outras áreas da cidade e a população também pode colaborar com sugestões, pelo Serviço de Atendimento à Comunidade (SAC) pelo número 188.