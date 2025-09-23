Veja a agenda das Feiras de Produtos Regionais em Manaus nesta semana

Notícias de Manaus – A Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) divulga a programação das Feiras de Produtos Regionais para esta semana. O cronograma, que inclui 10 edições habituais, inicia nesta terça-feira (23/09) e segue até quinta-feira (25/09), com continuidade no sábado e domingo (27 e 28/09), em pontos diferentes na capital, abrangendo também a zona rural de Manaus.

PUBLICIDADE

O gerente de feiras da ADS, Erick Lima, destaca que os consumidores poderão encontrar, nos locais onde as feiras são realizadas, uma variedade de produtos regionais, como café regional, hortifrúti, legumes, frutas, doces, além de itens da economia solidária, como artesanato e mudas de plantas.

“Nos pontos estratégicos espalhados pela cidade, é possível encontrar produtos de qualidade, com preços acessíveis, além de segurança para quem visita as edições das nossas feiras”, ressaltou o gerente.

PUBLICIDADE

Programação

Terça-feira (23/09)

Shopping Sumaúma – avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, das 14h às 19h;

Manaus Plaza Shopping – avenida Djalma Batista, bairro Chapada, das 14h às 19h;

Quarta-feira (24/09)

Shopping Ponta Negra – avenida Coronel Teixeira, bairro Ponta Negra – das 14h às 19h;

Quinta-feira (25/09)

Praça de Alimentação do Dom Pedro – rua José Bonifácio, das 14h às 19h;

Manaus Plaza Shopping – avenida Djalma Batista, bairro Chapada, das 14h às 19h;

PUBLICIDADE

Sábado (27/09)

Centro Cultural dos Povos da Amazônia – antiga Bola da Suframa, bairro Crespo, das 5h às 11h;

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola – rua Gandú, bairro Cidade Nova, das 5h às 11h;

Quilômetro 29, rodovia AM-010 – sentido Rio Preto da Eva, das 7h às 15h;

Domingo (28/09)

Complexo Turístico da Ponta Negra – bairro Ponta Negra (estacionamento), das 6h às 11h;

Quilômetro 29, rodovia AM-010 – sentido Rio Preto da Eva, das 7h às 12h;

Leia mais: PMAM prende cinco suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas em Manaus e Lábrea