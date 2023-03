Veja a lista de autoescolas para os primeiros contemplados da 6ª chamada da ‘CNH Social’ em Manaus

Redação AM POST*

O Governo do Amazonas, por meio Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) disponibiliza, nesta terça-feira (07/03), a lista dos Centros de Formação de Condutores (CFCs) para aqueles que entregaram a documentação para iniciar o processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), por meio da 6ª chamada da “CNH Social”, na capital.

Nessa lista (que pode ser conferida clicando aqui), estão as primeiras pessoas que entregaram sua documentação no começo de janeiro deste ano. A cada 30 dias a relação com os nomes dos contemplados será atualizada e os subsequentes serão chamados.

Ao localizar seu nome, a pessoa contemplada poderá entrar em contato com o CFC responsável para ter ciência de quando irá começar o seu processo.

As autoescolas também irão entrar em contato com o aluno para o mesmo ser encaixado no calendário letivo de legislação de trânsito.

Contato

Segue a lista com número e bairro de cada autoescola, onde o contemplado poderá procurar a responsável pelo seu processo e será informado o começo da sua aula.