Veja a ordem de apresentação das escolas de samba em Manaus

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, divulgou nesta terça-feira (15/03), a ordem de apresentação das escolas de samba na Live do Carnaval 2022, escolhidas por sorteio pelas entidades representativas das agremiações. As apresentações serão em formato de live, de 17 a 19 de março, no Centro Convenções – Sambódromo.

Com a flexibilização dos protocolos da Covid-19, até 3 mil foliões também poderão acompanhar a apresentação presencialmente, com entrada gratuita.

As três noites de folia começam na quinta-feira (17/03), com a apresentação das nove escolas do Grupo de Acesso B. As nove agremiações do Grupo de Acesso A realizam a live show na sexta-feira (18/03). Já o Grupo Especial, com oito escolas, encerra as transmissões ao vivo no sábado (19/03).

A transmissão da live do Carnaval na televisão fica a cargo da TV A Crítica, no sábado, a partir das 20h, com a apresentação das escolas do Grupo Especial. Na sexta-feira, a TV Encontro das Águas fará a apresentação das escolas do grupo de acesso A. As transmissões contarão com audiodescrição e libras na TV e nas redes sociais do Governo do Amazonas e da Cultura (Facebook e Youtube).

De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, o apoio ao evento possibilita o fortalecimento da cultura do samba, após o hiato provocado pela pandemia.

“O Governo do Amazonas apoia não somente o samba, a história e tradição do Carnaval, apoia também aquela costureira, aquele artesão que vê no Carnaval o início das atividades culturais que geram renda de forma direta e indireta e auxiliam no sustento da sua família”, pontua Marcos Apolo.

Cada escola levará uma alegoria e itens como mestre-sala e porta-bandeira, bateria, puxador de samba, passistas e alas, com número de integrantes reduzido de até 400 pessoas.

Desfile e entrada do público – As escolas vão iniciar o desfile pela concentração, com evolução em frente ao palco da apresentação, que será montado ao fim dos blocos A e E. O tempo máximo de desfile de cada agremiação é de até 30 minutos para os Grupos de Acesso e 40 minutos para as escolas do Grupo Especial.

O público terá duas entradas. Uma localizada na avenida Jornalista Flaviano Limongi (entre o Sambódromo e a Arena da Amazônia) e a segunda entrada estará disponível pela Alameda do Samba (escada das baianas).

Protocolos – Como prevenção a Covid-19, o público, os foliões das escolas e os trabalhadores envolvidos na ação devem apresentar a carteira de vacinação com o ciclo atualizado de imunização contra a Covid-19, na entrada do evento.