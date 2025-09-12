Veja as 396 vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira em Manaus

Notícias de Manaus – O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 396 vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira (12/09).
Os interessados em concorrer às vagas devem cadastrar currículo no Portal do Trabalhador: www.portaldotrabalhador.am.gov.br
Para o cadastro, devem enviar currículo atualizado, documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência) e comprovante de vacinação (Covid-19) todos em formato PDF. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.
Vagas Disponíveis
10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO
Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.
Com experiência na função.
Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.
Desejáveis habilidades com redes sociais e curso profissionalizante em técnica de vendas.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
Vaga também apta para candidatos PCD.
05 VAGAS: AUXILIAR OPERADOR LOGÍSTICO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Não é necessária experiência na função.
Primeiro emprego.
Auxiliar na carga e descarga de materiais de caminhões, verificar produtos recebidos, triagem de lotes, organização do estoque, manutenção do estoque através de relatórios diários. Contagem do material estocado. Preenchimento de controle de estoque e outras atividades pertinentes ao cargo.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Auxiliar no preparo de alimentos, realizando a higienização e cortando alimentos em porções de preparo, bem como auxiliar em procedimentos simples de cocção, posicionamento e distribuição de alimentos, lanches e bebidas aos clientes. Preparar refeições no restaurante, temperando os alimentos. Refogar, assar, cozinhar, fritar ou tratar de outro modo, para atender as exigências de cardápios e pedidos dos clientes.
Desejáveis cursos na área de cozinha, boas práticas de manipulação e fabricação de alimentos.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: SUSHIMAN
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Responsável pelo preparo e montagem de sushis, sashimis e demais pratos da culinária japonesa, assegurando qualidade, sabor e apresentação dos alimentos. Atua na organização da cozinha, controle de insumos, higienização dos utensílios e cumprimento das normas de segurança alimentar, garantindo a satisfação do cliente.
Disponibilidade de horário.
10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS INTERNO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Atuar na área de vendas de aço e ferro.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: GARÇOM
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Atender os clientes, recepcionar, anotar pedidos e servir guarnições no restaurante. Montar e desmontar mesas. Organizar, conferir e controlar materiais de trabalho. Seguir normas de higiene, segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Preparar e retirar mesas no restaurante, realizando a limpeza, esterilização e arranjo de mesa.
Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e afins.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: MANOBRISTA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Auxiliar os carros a estacionar corretamente nas vagas disponíveis.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
10 VAGAS: AUXILIAR DE COSTURA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Executar serviços e acabamento em roupas confeccionadas. Retirar pontas de linhas, pregar botões, bolsos embutidos, passantes e outros, utilizando-se de máquinas apropriadas para cada serviço. Passar ferro em roupas e acessórios confeccionados após revisão final. Manter atenção constante na tarefa, visando atingir a meta e padrão de qualidade exigidos.
Desejáveis cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
10 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Preparar o canteiro de obras, realizar escavações, preparar massas e concretos, realizar limpezas de máquinas e equipamentos, efetuar demolições de estruturas e a remoção de materiais diversos.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
05 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Primeiro emprego.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: PROMOTOR DE VENDAS CNH A
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório CNH A, veículo próprio.
Desejável ter cursos de Marketing, Vendas, Merchandising.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: ANALISTA CONTÁBIL
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Contabilidade ou Administração.
Com experiência em Contabilização Financeira das atividades: Indústria, Comércio, Serviços em geral e Construção civil.
Regime Tributário: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro real.
Conciliação, Fechamento de balanço e demais Demonstrativos contábeis
Experiência com Declarações Sped ECD e ECD e e- LALUR
Apuração do IRPJ / CSLL Anual (por estimativa) e trimestral.
Disponibilidade de horário.
Desejável ter cursos em Contabilidade Avançada e Análise de Balanço.
01 VAGA: CONFERENTE DE MERCADORIAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência.
Disponibilidade de horário.
Desejável ter cursos na área.
Dispensa Militar.
03 VAGAS: AUXILIAR DE LOGÍSTICA E OPERAÇÕES
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência.
Disponibilidade de horário.
Desejável ter cursos na área.
Dispensa Militar.
VAGA APTA A PCD – FÍSICA E AUDITIVA (LEVE)
03 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência.
Disponibilidade de horário.
Desejável ter cursos de NR 06, NR 18 e NR 35.
Dispensa Militar.
10 VAGAS: SEPARADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Primeiro emprego ou com experiência.
Separação de resíduos industriais como plástico, papel, papelão entre outros.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: CHURRASQUEIRO/ASSADOR
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com ou sem experiência na função.
Desejável curso de boas práticas na manipulação de alimentos e afins.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: GARÇOM
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso de boas práticas na manipulação de alimentos e afins.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: ASSISTENTE FINANCEIRO / FISCAL 1
Escolaridade: Ensino Superior Cursando na área de Ciências contábeis ou Gestão financeira, a partir do 4º período.
Com experiência na função.
Contas a pagar e receber, conciliações bancárias, emissão de boletos, faturamento fiscal, controle de pagamentos e apuração de impostos em geral entre outros.
Desejáveis cursos voltados para área.
Disponibilidade de horário.
08 VAGAS: MOTORISTA DE MICROÔNIBUS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório CNH D.
Obrigatório curso de direção defensiva e transporte coletivo de passageiros
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
06 VAGAS: MANOBRISTA CNH D
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório CNH D.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: COSTUREIRA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Executar funções de costura em roupas profissionais, utilizando máquinas apropriadas para cada tipo de costura, tais como: costura reta, acabamento e fechamento de costura.
Disponibilidade de horário.
04 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório CNH A e veículo próprio (moto).
Disponibilidade de horário.
Desejável curso na área.
06 VAGAS: PROMOTOR (A) EXTERNO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório CNH A e veículo próprio (moto).
Disponibilidade de horário.
Desejável curso na área.
10 VAGAS: CHURRASQUEIRO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência em assados.
É responsável por preparar e assar pratos variados: principalmente peixes e carnes, seguindo receitas e controlando a temperatura e o tempo de cocção para garantir segurança e qualidade. Organizar e realizar o Mise en place.
Desejáveis cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
10 VAGAS: COZINHEIRO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência com peixes.
É responsável por preparar e assar pratos variados: principalmente peixes e carnes, seguindo receitas e controlando a temperatura e o tempo de cocção para garantir segurança e qualidade. Organizar e realizar o Mise en place.
Desejáveis cursos voltados para a área.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: MECÂNICO ESPECIALISTA
Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.
Com experiência na função.
Ser responsável com o suporte de um auxiliar e através dos checklists elaborados pelos motoristas a realizar a manutenção corretiva e preventiva em máquinas e veículos, envolvendo a troca de peças e limpeza de componentes, consertos, revisão de freios, direção, regulagem de motores e suspensão. Manusear equipamentos e ferramentas, manusear óleos lubrificantes, usados e novos, graxas lubrificantes e demais atividades relacionadas à manutenção.
Obrigatório curso técnico em manutenção automotiva e técnico em mecânica de veículos.
Desejáveis cursos de NR 10, NR 12, NR 06, mecânica pesada, leitura e interpretação de diagramas elétricos automotivos, manutenção de motores, manutenção de motores ciclo otto e diagnóstico e reparo de falhas em motores.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: CHAPISTA (PADARIA)
Escolaridade: Ensino Médio Cursando.
Com experiência na função.
Obrigatório ter cursos voltados para a área de padaria.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: COMPRADOR (A)
Escolaridade: Ensino Superior Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório domínio em excel.
Total disponibilidade de horário.
10 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função ou primeiro emprego.
Carga e descarga em geral dos materiais dentro das dependências da empresa e nas entregas de forma externa e em geral. É um trabalho que exige esforço físico.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE LOJA
Escolaridade: Ensino Superior Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório ter cursos de gestão e técnicas de compras, administração e avaliação de fornecedores.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: ARTÍFICE
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Obrigatório ter cursos de manutenção predial e noções de prevenção contra incêndio.
Cursos obrigatórios (conforme atividades): NR-10 (obrigatório se atuar com elétrica); NR-35 (obrigatório para telhados, fachadas, caixas d’água).
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
06 VAGAS: GARÇOM
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Atendimento ao cliente, que inclui recepcionar, apresentar o cardápio, anotar pedidos e servir alimentos e bebidas, além de manter limpeza e organização do salão e mesas, recolhendo utensílios e higienizando o ambiente.
Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e garçom.
Disponibilidade de horário.
04 VAGAS: MONTADOR DE MÓVEIS (AUXILIAR)
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Desejável curso de montagem de móveis.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: ANALISTA DE RESERVAS (HOTEL)
Escolaridade: Ensino Técnico Completo ou Superior na área de Hotelaria e turismo.
Com experiência na função.
Atendimento ao público, confirmação de reservas, monitoramento de tarifas, elaboração de relatórios, conferência de cobranças e acompanhamento de comissões.
Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e inglês avançado.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: EMPREGADA DOMÉSTICA
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função.
Habilidades com cozinha, passar roupas e que more nas proximidades do bairro Ponta Negra.
Disponibilidade de horário.
Vagas exclusivas para o município de Presidente Figueiredo
50 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO BASCULANTE
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência como motorista de caminhão CNH D.
Com experiência como Motorista de caminhão Basculante, possuir CNH Categoria D devidamente atualizada, Diferencial possuir curso de NR 11.
Ter disponibilidade para trabalhar no Município de Presidente Figueiredo.
Candidatos interessados nesta oportunidade, devem candidatar-se diretamente via Portal do Trabalhador.
60 VAGAS: OPERADOR (A) DE MÁQUINAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo e CNH D
Com experiência na função (Máquinas pesadas, Escavadeiras Retroescavadeiras, Pá carregadeiras)
Com experiência com Máquinas pesadas podendo ser em um dos modelos como: Escavadeiras Retroescavadeiras, Pá carregadeira, Moto Niveladoras, Trator de Esteira, entre outras, Possuir curso de Operador de Máquinas Pesadas, curso de NR11 e NR12.
Possuir CNH D.
Ter disponibilidade para trabalhar no Município de Presidente Figueiredo.
Candidatos interessados nesta oportunidade, devem candidatar-se diretamente via Portal do Trabalhador.
Vaga exclusiva para o município de Rio Preto da Eva
02 VAGAS: AUXILIAR TÉCNICO
Escolaridade: Ensino Médio Completo
Com experiência na função.
Auxiliar nas instalações de redes de internet em diversos locais, seguindo padrões de qualidade e segurança; Efetuar manutenção preventiva e corretiva em sistemas de internet, identificando e solucionando problemas de conectividade; Configurar equipamentos de rede e garantir o funcionamento adequado dos serviços; Prestar suporte técnico e orientar os clientes sobre o uso dos equipamentos e serviços; Registrar as atividades realizadas e manter a documentação técnica e atualizada; Zelar pela ferramenta de trabalho e equipamentos da empresa.
Obrigatório CNH B e NR35.
Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS
10 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Realizar atividades administrativas e comerciais, como atendimento ao cliente.
Desejável curso de informática.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Primeiro Emprego
Executar tarefas de apoio administrativo: organizar, arquivar e controlar documentos físicos e digitais , atualizar planilhas e sistemas internos, prestar suporte no atendimento telefônico e presencial ; apoio na elaboração de relatórios e comunicados internos; realizar conferência de dados , lançamentos simples e controles administrativos.
Obrigatório ter cursos de informática básico, intermediário ou avançado.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
15 VAGAS: ESTOQUISTA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.
Primeiro Emprego ou
Com experiência na função.
Recebimento e conferência de mercadorias; Separação dos produtos por empresa ; Embarque de mercadorias nos caminhões; Manter a limpeza e organização do depósito e estacionamento , entre outras atividades do setor.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
50 VAGAS: VENDEDOR (A) – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.
Primeiro Emprego ou Com experiência na função.
Realizar atendimento dos clientes conforme o script de : Informar preço, formas de pagamentos, descontos ao cliente e as campanhas vigentes; auxiliar clientes na escolha de produtos e tirar dúvidas sobre questões técnicas, descrevendo qualidades e vantagens do mesmo entre outras atividades do setor.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
50 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio Cursando.
Primeiro Emprego.
Jornada de trabalho de 06 horas; organização da loja e estoque.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na função.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.