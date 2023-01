Veja as datas dos desfiles das escolas de samba de Manaus do Carnaval 2023

Redação AM POST*

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa, lança a programação dos desfiles das escolas de samba que compõem o Carnaval 2023. As apresentações das agremiações do Grupo Especial serão no dia 18 de fevereiro e as do Grupo de Acesso A e B, nos dias 16 e 17 respectivamente, no Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho – Sambódromo de Manaus.

Continua depois da Publicidade

Em reunião nesta quinta-feira (19/01), na sede da secretaria de Cultura e Economia Criativa, a data foi formalizada entre o titular da pasta, Marcos Apolo Muniz, e os presidentes das escolas do Grupo Especial.

De acordo com Apolo, as escolas precisam apresentar a documentação para receber os recursos públicos do Governo do Estado para amparar os desfiles. “O recurso está na conta do estado e pronto para ser liberado às agremiações que, por sua vez, precisam estar aptas a receber esta verba, ou seja, com regulamentação documental e fiscal”, ressaltou.

Ele acrescenta que a festa popular agrega fatores que fomentam a economia no Amazonas. “O Sambódromo recebe uma estrutura grandiosa para receber os foliões. Emprego e renda são gerados tanto nos galpões, meses antes da festa e durante, com a comercialização de produtos no entorno do centro de convenções. O Carnaval de Manaus entra no roteiro turístico de festas populares e recebe pessoas de todo Brasil, por isso, o cuidado do Governo do Estado em apoiar e levar o melhor para o folião que busca entretenimento ou o que vai em busca de geração de renda”, pontua Apolo.

Continua depois da Publicidade

Escolas de samba

As apresentações oficiais no Sambódromo iniciam no dia 16 de fevereiro, com as escolas de samba do Grupo de Acesso B: Unidos da Coophasa, Unidos da Cidade Nova, Legião de Bambas, Mocidade de Ipixuna, Meninos Levados, Império do Mauá, Leões do Barão Açú, Balaku Blaku e Gaviões do Parque 10.

No dia 17 de fevereiro, entram na passarela do samba, as escolas do Grupo de Acesso A: Acadêmicos da Cidade Alta, Beija-flor do Norte, Dragões do Império, Mocidade Independente do Coroado, Mocidade Independente da Raiz, Império do Hawai, Sem Compromisso, Tradição Leste e Presidente Vargas.

Continua depois da Publicidade

No terceiro e último dia, 18 de fevereiro, é a vez das agremiações que compõem o Grupo Especial: Vila da Barra, Unidos do Alvorada, Andanças de Cigano, Reino Unido da Liberdade, Mocidade Independente de Aparecida, A Grande Família, Primos da Ilha e Vitória Régia.