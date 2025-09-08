Veja as mais de 300 vagas de emprego disponíveis nesta segunda, em Manaus

Notícias de Manaus – Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

01 VAGA: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de informática

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: ESTOQUISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com e sem experiência na função ou primeiro emprego.

Organização do estoque, receber, conferir, armazenar e controlar produtos para garantir a disponibilidade, evitar perdas e otimizar processos.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: EMPREGADA DOMÉSTICA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Habilidades com cozinha, passar roupas e que more nas proximidades do bairro Ponta Negra.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Escolaridade: Ensino Técnico Completo ou Superior Cursando ou Completo na área de informática (a partir do 4o período).

Com ou sem experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE ESTOQUE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com e sem experiência na função ou primeiro emprego.

Receber, conferir e armazenar mercadorias; fazer triagem; abastecer setores; organizar o local de trabalho; fazer relatórios e registros diários.

Obrigatório ter habilidade com informática básica ou avançada.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Executar funções de costura em roupas profissionais, utilizando máquinas apropriadas para cada tipo de costura, tais como: costura reta, acabamento e fechamento de costura.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável experiência com Drywall.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ELETRICISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Desejável curso na área.

Dispensa Militar.

01 VAGA: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Desejável curso na área.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: VENDEDOR (A) EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH A e veículo próprio (moto).

Disponibilidade de horário.

Desejável curso na área.

06 VAGAS: PROMOTOR (A) EXTERNO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH A e veículo próprio (moto).

Disponibilidade de horário.

Desejável curso na área.

10 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência em assados.

É responsável por preparar e assar pratos variados: principalmente peixes e carnes, seguindo receitas e controlando a temperatura e o tempo de cocção para garantir segurança e qualidade. Organizar e realizar o Mise en place.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: COZINHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência com peixes.

É responsável por preparar e assar pratos variados: principalmente peixes e carnes, seguindo receitas e controlando a temperatura e o tempo de cocção para garantir segurança e qualidade. Organizar e realizar o Mise en place.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: RECEPCIONISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na função.

É responsável por acolher os clientes, gerenciar reservas e a fila de espera, e garantir uma experiência agradável e eficiente no estabelecimento, atuando como o primeiro ponto de contato para os visitantes. As funções incluem acompanhar clientes até as mesas, coordenar com a equipe de serviço, resolver problemas e manter a área de recepção organizada e convidativa.

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: MECÂNICO ESPECIALISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.

Com experiência na função.

Ser responsável com o suporte de um auxiliar e através dos checklists elaborados pelos motoristas a realizar a manutenção corretiva e preventiva em máquinas e veículos, envolvendo a troca de peças e limpeza de componentes, consertos, revisão de freios, direção, regulagem de motores e suspensão. Manusear equipamentos e ferramentas, manusear óleos lubrificantes, usados e novos, graxas lubrificantes e demais atividades relacionadas à manutenção.

Obrigatório curso técnico em manutenção automotiva e técnico em mecânica de veículos.

Desejáveis cursos de NR 10, NR 12, NR 06, mecânica pesada, leitura e interpretação de diagramas elétricos automotivos, manutenção de motores, manutenção de motores ciclo otto e diagnóstico e reparo de falhas em motores.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.

Com experiência na função.

Realizar abertura e fechamento de caixa diariamente, controlar entradas e saídas financeiras com relatórios simples e precisos, apoiar a gestão administrativa, apoiar nas demandas do dia a dia do espaço, auxiliar na organização do ambiente e atendimento a clientes quando necessário, garantir agilidade, organização e confiança no fluxo administrativo.

Desejável experiência prévia com caixa, controle financeiro ou rotinas administrativas, noções básicas de informática.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: CHAPISTA (PADARIA)

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos voltados para a área de padaria.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: COMPRADOR (A)

Escolaridade: Ensino Superior Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório domínio em Excel.

Total disponibilidade de horário.

10 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou primeiro emprego.

Carga e descarga em geral dos materiais dentro das dependências da empresa e nas entregas de forma externa e em geral. É um trabalho que exige esforço físico.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE LOJA

Escolaridade: Ensino Superior Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos de gestão e técnicas de compras, administração e avaliação de fornecedores.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: MOTORISTA DE CARRO LEVE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH B.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ASSISTENTE CONTÁBIL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ARTÍFICE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório ter cursos de manutenção predial e noções de prevenção contra incêndio.

Cursos obrigatórios (conforme atividades): NR-10 (obrigatório se atuar com elétrica); NR-35 (obrigatório para telhados, fachadas, caixas d’água).

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: PROMOTOR (A) DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Atuar com promoção de vendas de produtos e serviços de telefonia, tendo como responsabilidade projetar e desenvolver estratégias de vendas, com o intuito de expandir a visibilidade da marca a qual representa. Atua com metas de vendas e realiza o atendimento aos clientes, administrando a venda e o contrato firmado com o cliente. Seu foco é o fechamento da venda, para isso precisa manter-se atualizado em relação aos lançamentos, detalhes dos produtos e serviços oferecidos. Atuar com as vendas de serviços (Plano controle, recarga, wifi, tv)

Disponibilidade de horário.

06 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Atendimento ao cliente, que inclui recepcionar, apresentar o cardápio, anotar pedidos e servir alimentos e bebidas, além de manter limpeza e organização do salão e mesas, recolhendo utensílios e higienizando o ambiente.

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e garçom.

Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: MONTADOR DE MÓVEIS (AUXILIAR)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de montagem de móveis.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Preferência para experiência comprovada em manutenção predial, em condomínios residenciais, com conhecimentos técnicos e práticos em elétrica, hidráulica, pequenos reparos, pintura, conservação predial etc.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: COSTUREIRO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função comprovada ou avulsa.

Desejável curso na área.

Experiência avulsa na área estará realizando teste prático.

Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Trabalhar na montagem de estrutura de palcos de shows.

Obrigatório NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: AZULEJISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função

Assentamento de azulejos, pisos, pastilhas e outros revestimentos cerâmicos em diversas superfícies. Preparação das superfícies para aplicação dos revestimentos. Corte e ajuste de peças cerâmicas para encaixe perfeito. Rejuntamento e acabamento dos revestimentos. Interpretação de projetos e desenhos técnicos. Manutenção e reparo de revestimentos existentes. Garantir a qualidade e durabilidade dos serviços executados. Zelar pela organização e limpeza do local de trabalho. Utilizar equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: LAVADOR DE AUTOMÓVEL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou primeiro emprego.

Lavagem de veículos interna e externa e acabamento (secar e encerar os carros).

Desejáveis cursos voltados para a função.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: CONFERENTE DE BORDO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem experiência na função

Verificar as mercadorias antes do embarque e no momento da entrega a bordo, conferindo quantidades, qualidade, validade e integridade dos produtos. Checar a conformidade com as ordens de fornecimento e documentos fiscais. Acompanhar o carregamento e descarregamento das mercadorias nas embarcações, assegurando que tudo seja realizado de forma segura e correta. Garantir que os produtos estejam armazenados de maneira adequada durante o transporte até o navio. Interagir com tripulantes e oficiais da embarcação para confirmar entregas e esclarecer dúvidas sobre pedidos.

Obrigatório inglês intermediário/conversação e CNH B.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência mínima na função.

Avaliar condições finais de peças; Confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; Controlar o uso/consumo dos materiais de solda, com registro do trabalho realizado e material consumido; Cortar, desempenar, chanfrar, esmerilhar, esquadrejar, nivelar, fixar, soldar, vedar e recuperar peças; Interpretar projeto e ordem de serviço; Manter o local de trabalho limpo e organizado; Traçar peças de acordo com as medidas do projeto; Verificar o estado de conservação e executa a manutenção preventiva nas partes soldadas do equipamento e ferramentas.

Desejável curso de Leitura e interpretação de desenho técnico Industrial e mecânico; NR33; NR35.

Obrigatório curso de Tecnologia da Soldagem.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ANALISTA DE RESERVAS (HOTEL)

Escolaridade: Ensino Técnico Completo ou Superior na área de Hotelaria e turismo.

Com experiência na função.

Atendimento ao público, confirmação de reservas, monitoramento de tarifas, elaboração de relatórios, conferência de cobranças e acompanhamento de comissões.

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e inglês avançado.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: RECEPCIONISTA BILÍNGUE (RESTAURANTE)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório curso de Atendimento ao cliente, Inglês intermediário, Gestão de Recursos.

Disponibilidade de horário.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE ESTOQUE – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função ou primeiro emprego.

Desejável curso de informática.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função ou primeiro emprego.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

03 VAGAS: OPERADOR (A) DE CARGA E DESCARGA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Sem experiência na função ou primeiro emprego.

Operador de centro de distribuição; carregar e descarregar mercadorias; armazenar corretamente os produtos nos racks e gôndolas; auxiliar nas atividades de separação de produtos; separar as mercadorias conforme endereço e quantidade solicitada; acompanhar divergências de recebimento, pedidos e mercadorias; acompanhar pedidos estornados; analisar se os produtos retornados estão em condições de voltar ao estoque ou será descartado;

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

15 VAGAS: FRENTISTA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem ou com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizo.

Vagas Novas – 18

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atender as necessidades de limpeza, manutenção e conservação das instalações da Instituição, removendo pó de móveis, paredes, tetos, portas, janelas e equipamentos.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – prestar apoio técnico aos mecânicos de refrigeração, auxiliando em tarefas como instalação, manutenção e reparo de sistemas de refrigeração e climatização, tanto residenciais quanto industriais.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Agente de Atendimento

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar no bairro Centro e ter documentação completa;

Atividades – atendimento ao cliente, recebendo e enviando encomendas; abrir, verificar e fechar as encomendas corretamente; atender ligações e atendimento por mensagem.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica e ter documentação completa;

Atividades – atendimento ao cliente, inclusive online; fechar vendas no sistema; manter o local de trabalho limpo e organizado.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor de Autopeças

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática básica, conhecimento de autopeças e ter documentação completa;

Atividades – atendimento ao cliente, indicação e recomendação de peças adequadas; emissão de pedidos e orçamentos; organização do ambiente de trabalho.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Garçom

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades – acomodar e atender os clientes com cortesia; servir alimentos e bebidas; gerenciar pedidos dos clientes; realizar atividades conforme demanda.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para trabalhar na Zona Norte e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – limpeza e conservação; seguir normas de segurança e higiene do trabalho; comunicar defeitos ou problemas maiores aos responsáveis.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Estoquista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades – organizar e controlar o estoque de peças de moto, garantindo a correta identificação; preparar pedidos de acordo com ordens de compra/venda; manter o ambiente limpo e seguro.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Montador de Estruturas Metálicas

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar a montagem, instalação, e desmonte de estruturas metálicas, seguindo projetos e desenhos técnicos, utilizando ferramentas, máquinas e equipamentos específicos.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Ajudante de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – carregar e descarregar materiais, preparar canteiros de obras, misturar materiais como cimento e argamassa, auxiliar pedreiros e outros profissionais, limpar e organizar o local de trabalho, além de realizar pequenas manutenções em equipamentos e ferramentas.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas no Comércio – 4

2 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade de horário e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na limpeza das áreas em comum da loja; apoiar no carregamento de mercadoria dos clientes até o veículo, auxiliar na abertura e fechamento da loja.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Comprador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência na função em compras de medicamentos e ter documentação completa;

Atividades – analisar as compras de materiais, equipamentos, matérias–primas e serviços, realizar cotação e negociação com fornecedores, emitir pedidos e acompanhar o fluxo de entrega para cumprimento de todas as condições negociadas.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Contábil

Escolaridade – ensino superior completo em Ciências Contábeis;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento em SPEDs, experiência na função no ramo de comércio e ter documentação completa;

Atividades – preparar balanços e balancetes, elaborar relatórios de contabilidade e fazer a análise vertical e horizontal de despesas e contas patrimoniais relacionadas ao ativo imobilizado da empresa, exercer tarefas ligadas à análise, classificação e conciliação contábil.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas na Indústria – 135

50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Várzea Grande (MT) e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

25 vagas – Alimentador de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Promissão – SP e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar a indústria de abate bovino.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

50 vagas – Operador de Produção II

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – a vaga é destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios; o candidato vai precisar morar em: Concórdia – SC, ter disponibilidade de horário e ter documentação completa;

Atividades – trabalhar com processamento de carne de frango, em setores diversos, com utilização de facas, ambiente climatizado; corte, coleta, pesagem e embalagem de alimentos. Desossar, embalar, pesar, processar alimentos, derivados de carne de frango e suínos.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável na realização de suporte à manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, instalações e estruturas físicas, como reparos, limpezas e inspeções, seguindo a orientação de técnicos.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Instrumentista Montador

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – montar, desmontar, ajustar, testar e calibrar instrumentos de precisão para medição e controle; instalar sistemas mecânicos de precisão e fazer manutenção em linhas de produção industrial e laboratórios.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Auxiliar de Expedição

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com entrega de material pesado e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – preparar e movimentar mercadorias, realizando a carga e descarga de veículos, conferindo produtos, organizando e acondicionando materiais no armazém e no veículo, e preenchendo documentação e registros; verificação da qualidade das embalagens, a operação de equipamentos de movimentação e a comunicação com motoristas e outros profissionais para garantir a eficiência e a segurança do processo.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Mistura (Tratamentos Químicos e afins)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conhecer e utilizar máquinas e equipamentos para misturas de compostos plásticos; conhecer e saber utilizar matéria–prima para a produção de MASTER e COMPOSTOS plásticos; preparar materiais para alimentação de linhas de produção; organizar a área de serviço; monitorar funcionamento de equipamentos e sistemas; auxiliar e orientar operador de mistura I e II, entre outras atividades correlatas à função.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 29

2 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para viagens e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar em diversas tarefas, preparando e transportando materiais, limpando o local de trabalho e auxiliando outros profissionais como pedreiros, carpinteiros e eletricistas.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

1 vagas – Motorista carreteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso moop, Carteira Nacional de Habilitação categoria (E) e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar entregas, ajudar a organizar e carregar no caminhão e atender as demandas de acordo com a ocupação.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

1 vagas – Conferente de Carga

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conferir e separar mercadorias para embarque e desembarque.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Ajudante de Carga e Descarga

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – separar mercadorias, carregar, descarregar e entregar mercadorias em diversos pontos de Manaus, garantindo a conferência dos pedidos e a sua integridade até o destino.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Auxiliar de Estoque

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em estoque de alimentos e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – receber, conferir e armazenar produtos e materiais em almoxarifados, armazéns, silos e depósitos.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

1 vagas – Motofretista

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria (AB) e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – conduzir uma motocicleta, manipulando seus comandos e direção no trajeto indicado, transportando cargas de pequeno volume e expediente em geral.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

1 vagas – Ajudante de Caminhão

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na entrega de cargas e descargas de material de construção.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios –ter disponibilidade de horário, experiência em cortes de cozinha industrial e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – desossar, cortar, limpar, embalar e armazenar carnes, além de manter a higiene e organização do ambiente de trabalho.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Manutenção Predial

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de NR 35 e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – execução de serviços de manutenção mecânica, hidráulica, pintura e serviços de alvenaria; manutenção preventiva e corretiva e executar outras tarefas inerentes ao cargo.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Chefe de Cozinha

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – definir cardápios, organizar pedidos, supervisionar a equipe, controlar o estoque de insumos, garantir o cumprimento das normas de segurança e higiene alimentar, e monitorar o bom funcionamento de equipamentos e instalações.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Fiscal de Prevenção e Perdas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fiscalização de entrada e saída de clientes e mercadorias, a análise de operações internas, a conscientização da equipe sobre procedimentos de segurança e a atuação preventiva em situações de risco.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Pedreiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com blocos e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar alvenarias, concreto e outros materiais para construir, reformar ou reparar edificações, interpretar projetos e especificações técnicas, assentar tijolos e pisos, rebocar estruturas, construir fundações, e armar e desmontar andaimes.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Estagio de Engenharia Civil

Escolaridade – cursando ensino superior em Engenharia (a partir do 2º período);

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – apoio e fiscalização em obras e projetos, sob supervisão de um profissional experiente.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Encarregado de Obras

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – saber ler projetos e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – liderar e supervisionar as equipes de construção, garantindo que os projetos sejam executados de acordo com o cronograma, orçamento e normas técnicas, gerenciando materiais, equipamentos e a segurança do local de trabalho para assegurar a qualidade final da obra.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Bombeiro Hidráulico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter conhecimento na área de Irrigação (pressurização) e com ar comprimido e ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – instalar, reparar e fazer a manutenção de sistemas hidráulicos, como tubulações de água, esgoto, gás e combate a incêndio.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 24

6 vagas – Auxiliar de Serviços Gerais – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – limpeza e conservação; serviços de copa e cozinha; manutenção e organização; atendimento e suporte.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar Administrativo – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – ajudar no controle da catraca, receber Tickets e vendas na máquina de cartão, ajudar no fechamento da catraca final do serviço; ajudar no controle de pontos dos colaboradores; ajudar no lançamento de notas fiscais; responsável pelo envio das correspondências a central; demais atividades pertinentes aos serviços administrativos.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

15 vagas – Montador de Equipamentos Eletrônicos – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de TBO, Leitura de Componentes e ter documentação completa;

Atividades – apoio e suporte nos processos industriais; realizar atividades de montagens, testes, inspeções, embalagem de placas; apoiar em outras tarefas e atividades relacionadas à produção, conforme necessário e designado pela gestão; ajudar na contagem de materiais, reabastecer posto de trabalho com materiais.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.

2 vagas – Montador de Pneus – Vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – três meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – fazer a troca de pneus, rodas e válvulas e montagem, desmontagem e balanceamento de pneus.

Disponível até 8/9/2025 ou encerramento da vaga.