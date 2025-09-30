Veja as vagas de emprego disponíveis nesta terça em Manaus

O Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 166 vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira (30/09).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

01 VAGA: VENDEDORA DE CONFECÇÕES

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência comprovada na área.

Vendas de confecções na área atacadista.

Habilidade com redes sociais e atendimento on-line e presenciais.

Obrigatório curso de informática básica e atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: OPERADORA DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem experiência comprovada na área ou primeiro emprego.

Desejável curso de informática básica.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: VENDEDORA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência comprovada na área.

Vendas de produtos para casa em geral.

Desejável curso de vendas e atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência comprovada na área.

Ter CNH B DEFINITIVA, ter curso de segurança do trabalho, disponibilidade para trabalhar no Município de Presidente Figueiredo-AM, em formato de escala 12X8.

Dispensa Militar.

Disponibilidade de horário.

26 VAGAS: AJUDANTE DE REFLORESTAMENTO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência comprovada na área.

Com experiência em corte e poda de árvores, manutenção, limpeza e conservação de áreas verdes em geral, e experiência em operações de MOTOSSERRA. Ter disponibilidade para trabalhar no Município de Presidente Figueiredo-AM, em formato de escala 12X8.

Disponibilidade de horário

01 VAGA: LÍDER DE EQUIPE OPERACIONAL

Escolaridade: Ensino Técnico Completo na área ambiental ou áreas relacionadas

Com experiência comprovada na área.

Com experiência em atividades de liderar equipes operacionais em geral. Ter disponibilidade para trabalhar no Município de Presidente Figueiredo-AM, em formato de escala 12X8.

Desejável curso de NR 35 e pacote Office

Dispensa Militar

Disponibilidade de horário

02 VAGAS: OPERADORA DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência comprovada na área.

Experiência com vendas em lojas de revenda, preferencialmente de roupas/moda. Conhecimento e prática no uso do sistema Megazap. Habilidade no uso do WhatsApp Business e outras ferramentas de vendas.

Disponibilidade de horário

03 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Ter experiência com vendas atacadistas.

Possuir CNH A e veículo próprio (moto).

Disponibilidade de horário.

Vaga TAMBÉM apta para candidatos PCD.

02 VAGAS: DOMÉSTICO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área de culinária.

Disponibilidade de horário.

15 VAGAS: VENDEDOR (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Experiência com vendas de serviços no segmento: operadoras de telefonia, seguros, planos de saúde, cartões.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: BORRACHEIRO DE EQUIPAMENTOS PESADOS

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto.

Com experiência na área.

Experiência com trocas de pneus e remendar câmaras de ar; revisar e vulcanizar pneumáticos; realizar calibrações; operar na montagem e desmontagem de pneus.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: ASSISTENTE FISCAL

Escolaridade: Ensino técnico ou Superior cursando em Contabilidade, Administração ou áreas afins (a partir do 4 período)

Com experiência na área fiscal/contábil

Conhecimento em Legislação Tributária (municipal, estadual e federal);domínio de sistemas contábeis e pacote office; lançamentos de notas fiscais de entrada, saída e serviços; apoio em processos de regularização fiscal e consultas junto a órgãos competentes; suporte no atendimento a clientes em demandas fiscais e tributárias e etc.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Realizar a limpeza e higienização de áreas internas e externas da empresa. Limpeza e organização das áreas comuns (recepção, corredores, banheiros e salas).

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: MECÂNICO DE MÁQUINAS PESADAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Desejável curso na área de mecânica de máquinas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Realizar rotas para empresas do Distrito Industrial, cumprir rigorosamente as rotas e os horários estabelecidos para o transporte de passageiros; Assegurar que os passageiros sejam transportados de forma segura e confortável; Cumprir a jornada de trabalho de 8 horas diárias; Realizar a verificação diária do veículo antes de iniciar as atividades; Manter uma postura profissional e cordial com os passageiros.

Obrigatório CNH D.

Obrigatório curso de Direção Defensiva e TCP – Transporte Coletivo de Passageiros.

Desejável curso de Direção Preventiva.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Reformar e reparar edifícios e outras obras, executando alvenarias, assentando tijolos ou blocos, preparando e aplicando argamassas e aplicando revestimentos e acabamentos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: INSTALADOR DE TV A CABO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou Primeiro Emprego.

Realizar instalação, manutenção e reparo de equipamentos de TV a cabo e internet.

Obrigatório CNH A/B ou B.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÕES

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo na área de Mecânica e Manutenção de máquinas.

Com experiência na área.

Desejável curso na área de mecânica de máquinas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Cursando

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário de 14:00 às 23:00.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário de 14:00 às 23:00.

04 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Experiência na área de limpeza em condomínio ou outros; conhecimento de produtos de limpeza e ter profissionalismo e comprometimento com o trabalho e horário.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: LÍDER DE PRODUÇÃO (ENCARREGADO DE COSTURA NA PRODUÇÃO DE ROUPAS)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Oferecer suporte técnico às costureiras, tirando dúvidas e garantindo a correta utilização das máquinas e dos processos de costura. Liderar, orientar e motivar as costureiras, distribuindo tarefas e promovendo um bom ambiente de trabalho.

Desejáveis cursos voltados para a função.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO – CNH D

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Ter experiência como motorista de caminhão ¾ ou trucado (VUC).

De preferência ter atuado em empresas de distribuição.

Obrigatório curso de direção defensiva.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório Boas práticas e manipulação de alimentos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.

Com experiência na função.

Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.

Desejáveis habilidades com redes sociais e curso profissionalizante em técnica de vendas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Vaga também apta para candidatos PCD.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

03 VAGAS: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência na função ou primeiro emprego.

Desejável curso na área de logística

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO- PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência na função ou primeiro emprego.

Desejável curso na área de Administração ou Almoxarife

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

12 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Sem experiência na função ou primeiro emprego.

Atividades: Classificar, separar, tirar impurezas dos plásticos colocando em big bag os materiais limpos e as impurezas em outro big bag para destinação

Desejável curso na área de coleta seletiva ou noções de ISO.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

10 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência na função ou primeiro emprego.

Obrigatório curso de AGP.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

05 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Desejável ensino superior cursando em logística, administração ou contabilidade;

Experiência na função de logística.

Desejável curso de informática básica.

Atendimento ao cliente; preenchimento e controle de planilhas; criação de SM; input de informações e fechamento de OS em sistema; lançamentos e finalização de notas fiscais; escaneamento de documentos e organização de arquivos.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

01 VAGA: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Montagem e embalagem; controle de qualidade; movimentação de materiais; limpeza e organização.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE LOGÍSTICA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Armazenar e organizar peças, materiais; identificar, separar e classificar pedidos; realizar inventário rotativo e geral.

Desejável curso de NR 11 ou almoxarife.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro emprego.

Desejável curso de informática.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

01 VAGA: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: ATENDENTE DE RESTAURANTE – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou Primeiro emprego.

Desejável curso de atendimento ao cliente

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou Primeiro emprego.

Apoio no preparo de alimentos; Organização e limpeza da cozinha e utensílios; Reposição de insumos; Atividades adaptadas conforme necessidade.

Desejável curso de atendimento ao cliente

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

05 VAGAS: AJUDANTE DE DEPÓSITO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou Primeiro emprego (se houver experiência avulsa com trabalho braçal)

Preferência para candidatos que residam na zona leste/norte de Manaus.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, car