Veja as vagas de emprego disponíveis para esta quarta em Manaus

O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 123 vagas de emprego disponíveis para esta quarta-feira (1º/10).
Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.
Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.
Agências do Sine Amazonas
O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.
Vagas Disponíveis
08 VAGAS: AUXILIAR OPERACIONAL DE LOGÍSTICA
Escolaridade: Ensino Médio Cursando.
Com experiência na função.
Armazenar e organizar peças, materiais; identificar, separar e classificar pedidos; realizar inventário rotativo e geral.
Desejável curso de NR 11 ou almoxarife.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: convocar candidatos com experiência de repositor, carga e descarga, operador de caixa, auxiliar de estoque de loja.
01 VAGA: ANALISTA CONTÁBIL
Escolaridade: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, Administração e afins.
Com experiência na área contábil.
Conhecimento em rotinas de departamento contábil, e-Lalur, ECD, ECF;
Contabilidade avançada e análise de balanço;
Apuração de IRPJ / CSLL Anual ( por estimativa ) e trimestral;
Regime Tributário: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real;
Experiência financeira das atividades: Indústria, Comércio, Serviço em geral, Construção Civil;
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência comprovada na área.
Conhecimento geral em Faturamento, emissão de duplicata, Conciliação bancária, acompanhamento de boletos liquidados dos tributos faturados e boa redação.
Desejável curso de informática básica.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: LOCUTOR NOTICIARISTA
Escolaridade: ensino superior completo em Jornalismo, Radialismo ou Comunicação Social com habilidade em Rádio.
Com experiência comprovada na área.
Bom domínio da língua portuguesa, dicção clara e desenvolver habilidades de comunicação.
Obrigatório Registro Profissional – DRT.
Desejável curso de Radialismo, Oratória e Informática Avançada.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: ARQUIVISTA
Escolaridade: ensino superior cursando em Arquivologia ou Biblioteconomia.
Com experiência comprovada na área.
Habilidades e conhecimento em Gestão documental, organização de arquivos
(físicos e digitais).
Desejável curso na área.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: VENDEDOR (A) PORTA A PORTA
Escolaridade: ensino superior cursando em Administração, Marketing, Economia, Gestão de Negócios, a partir do 2º período.
Com experiência comprovada na área.
Identificar e prosperar novos clientes.
Negociar e fechar vendas e gerenciar a carteira de clientes existentes.
Realizar visitas a clientes, preparar propostas comerciais e acompanhar todo o ciclo de venda.
Desejável informática intermediária e Ferramenta CRM.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: MECÂNICO AUTOMOTIVO
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência comprovada na área.
Diagnosticar e reparar problemas mecânicos e elétricos, manutenção e uso de equipamentos especializados.
Experiências com diferentes sistemas veiculares.
Disponibilidade de horário.
01 VAGA: AUXILIAR DE VENDAS
Escolaridade: ensino médio completo ou superior cursando em Administração ou afins, a partir do 2º período.
Com experiência na função.
Obrigatório curso de informática Básica.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
02 VAGAS: OPERADORA DE CAIXA
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Sem experiência comprovada na área ou primeiro emprego.
Desejável curso de informática básica.
Disponibilidade de horário.
02 VAGAS: OPERADORA DE VENDAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência comprovada na área.
Experiência com vendas em lojas de revenda, preferencialmente de roupas/moda. Conhecimento e prática no uso do sistema Megazap. Habilidade no uso do WhatsApp Business e outras ferramentas de vendas.
Disponibilidade de horário
03 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Ter experiência com vendas atacadistas.
Possuir CNH A e veículo próprio (moto).
Disponibilidade de horário.
Vaga TAMBÉM apta para candidatos PCD.
02 VAGAS: DOMÉSTICO (A)
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Desejável curso na área de culinária.
Disponibilidade de horário.
15 VAGAS: VENDEDOR (A)
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Experiência com vendas de serviços no segmento: operadoras de telefonia, seguros, planos de saúde, cartões.
Disponibilidade de horário.
05 VAGAS: BORRACHEIRO DE EQUIPAMENTOS PESADOS
Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto.
Com experiência na área.
Experiência com trocas de pneus e remendar câmaras de ar; revisar e vulcanizar pneumáticos; realizar calibrações; operar na montagem e desmontagem de pneus.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
03 VAGAS: ASSISTENTE FISCAL
Escolaridade: ensino técnico ou superior cursando em Contabilidade, Administração ou áreas afins, a partir do 4º período.
Com experiência na área fiscal/contábil
Conhecimento em Legislação Tributária (municipal, estadual e federal); domínio de sistemas contábeis e pacote office; lançamentos de notas fiscais de entrada, saída e serviços; apoio em processos de regularização fiscal e consultas junto a órgãos competentes; suporte no atendimento a clientes em demandas fiscais e tributárias e etc.
Disponibilidade de horário.
05 VAGAS: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS
Escolaridade: ensino médio completo.
Com experiência na área.
Realizar rotas para empresas do Distrito Industrial, cumprir rigorosamente as rotas e os horários estabelecidos para o transporte de passageiros; Assegurar que os passageiros sejam transportados de forma segura e confortável; Cumprir a jornada de trabalho de 8 horas diárias; Realizar a verificação diária do veículo antes de iniciar as atividades; Manter uma postura profissional e cordial com os passageiros.
Obrigatório CNH D.
Obrigatório curso de Direção Defensiva e TCP – Transporte Coletivo de Passageiros.
Desejável curso de Direção Preventiva.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
04 VAGAS: PEDREIRO
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na área.
Reformar e reparar edifícios e outras obras, executando alvenarias, assentando tijolos ou blocos, preparando e aplicando argamassas e aplicando revestimentos e acabamentos.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
10 VAGAS: INSTALADOR DE TV A CABO
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área ou Primeiro Emprego.
Realizar instalação, manutenção e reparo de equipamentos de TV a cabo e internet.
Obrigatório CNH A/B ou B.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA
Escolaridade: Ensino Médio Cursando
Com experiência na área.
Disponibilidade de horário de 14:00 às 23:00.
04 VAGAS: PEDREIRO
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo
Com experiência na área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
05 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO – CNH D
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Ter experiência como motorista de caminhão ¾ ou trucado (VUC).
De preferência ter atuado em empresas de distribuição.
Obrigatório curso de direção defensiva.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO
Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.
Com experiência na função.
Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.
Desejáveis habilidades com redes sociais e curso profissionalizante em técnica de vendas.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
Vaga também apta para candidatos PCD.
Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS
03 VAGAS: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Experiência na função ou primeiro emprego.
Desejável curso na área de logística
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
02 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO- PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Experiência na função ou primeiro emprego.
Desejável curso na área de Administração ou Almoxarife
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
12 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Sem experiência na função ou primeiro emprego.
Atividades: Classificar, separar, tirar impurezas dos plásticos colocando em big bag os materiais limpos e as impurezas em outro big bag para destinação
Desejável curso na área de coleta seletiva ou noções de ISO.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
05 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Desejável ensino superior cursando em logística, administração ou contabilidade;
Experiência na função de logística.
Desejável curso de informática básica.
Atendimento ao cliente; preenchimento e controle de planilhas; criação de SM; input de informações e fechamento de OS em sistema; lançamentos e finalização de notas fiscais; escaneamento de documentos e organização de arquivos.
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
02 VAGAS: AUXILIAR DE LOGÍSTICA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Cursando.
Com experiência na função.
Armazenar e organizar peças, materiais; identificar, separar e classificar pedidos; realizar inventário rotativo e geral.
Desejável curso de NR 11 ou almoxarife.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
02 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Primeiro emprego.
Desejável curso de informática.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
01 VAGA: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
02 VAGAS: ATENDENTE DE RESTAURANTE – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área ou Primeiro emprego.
Desejável curso de atendimento ao cliente
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Médio Completo.
Com experiência na área ou Primeiro emprego.
Apoio no preparo de alimentos; Organização e limpeza da cozinha e utensílios; Reposição de insumos; Atividades adaptadas conforme necessidade.
Desejável curso de atendimento ao cliente
Disponibilidade de horário.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.
05 VAGAS: AJUDANTE DE DEPÓSITO – PCD E REABILITADOS INSS
Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.
Com experiência na função ou Primeiro emprego (se houver experiência avulsa com trabalho braçal)
Preferência para candidatos que residam na zona leste/norte de Manaus.
Disponibilidade de horário.
Dispensa Militar.
OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.