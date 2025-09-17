Veja as vagas de emprego disponíveis para esta quarta em Manaus

Notícias de Manaus – O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 283 vagas de emprego disponíveis para esta quarta-feira (17/09).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

02 VAGAS: OPERADORA DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área de vendas em geral

Com experiência na área de vendas em lojas físicas em geral, realizar atendimento e vendas online.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: LÍDER DE PRODUÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área de vendas em geral

Com experiência na área de produção de vestimentas e fardamentos em geral, liderar e orientar equipes de corte e costura em geral.

Disponibilidade de horário.

PUBLICIDADE

02 VAGAS: ARTÍFICE (MANUTENÇÃO PREDIAL)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área de manutenção ou reparos prediais em geral, conhecimento na área de hidráulica, elétrica, alvenaria e estruturas em geral, possuir CNH B.

Dispensa Militar.

01 VAGA: MONTADOR DE MÓVEIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de montagem de móveis e atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

Obrigatório CNH A.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO RESIDENCIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório certificado na área e refrigeração.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou Primeiro emprego.

Ter conhecimento na área de corte e costura

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Obrigatório Boas práticas e manipulação de alimentos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: LAVADOR DE LOUÇAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função em restaurantes e cozinhas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AÇOUGUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Auxiliar nos cortes de carne e montagem dos espetos para churrasco.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: LAVADOR DE AUTOMÓVEL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Lavagem em lavagem de veículos em geral, acabamento (secar, encerar)

Diferencial cursos voltados na área de estética automotiva.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Trabalho com obras em diversas áreas, manuseio de material, ajuda na logística das rotas.

Desejáveis cursos voltados à área de construção civil.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

PUBLICIDADE

02 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de boas práticas na manipulação de alimentos e afins.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO PREDIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função conhecimento na área de refrigeração em geral.

Desejável NR10 e NR35

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Realizar abertura e fechamento de caixa diariamente, controlar entradas e saídas financeiras com relatórios simples e precisos, apoiar a gestão administrativa, apoiar nas demandas do dia a dia do espaço, auxiliar na organização do ambiente e atendimento a clientes quando necessário.

Desejável experiência prévia com caixa, controle financeiro ou rotinas administrativas, noções básicas de informática e experiência com atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: AUXILIAR DE REFRIGERAÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem experiência na função/Primeiro emprego.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: MESTRE DE OBRAS / ENCARREGADO DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função (podendo ser avulsa).

Desejável curso de leitura de desenho técnico.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência comprovada em manutenção predial, preferencialmente em condomínios residenciais, com conhecimentos técnicos e práticos em elétrica, hidráulico, pequenos reparos, pintura, conservação predial etc.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência no ramo gráfico e conhecimento em Corel Draw.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: ENGENHEIRO CIVIL

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Engenharia Civil.

Com experiência na função.

Desejável curso de inglês básico ou intermediário.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.

Com experiência na função.

Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.

Desejáveis habilidades com redes sociais e curso profissionalizante em técnica de vendas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Vaga também apta para candidatos PCD.

PUBLICIDADE

01 VAGA: SUSHIMAN

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Responsável pelo preparo e montagem de sushis, sashimis e demais pratos da culinária japonesa, assegurando qualidade, sabor e apresentação dos alimentos. Atua na organização da cozinha, controle de insumos, higienização dos utensílios e cumprimento das normas de segurança alimentar, garantindo a satisfação do cliente.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Atender os clientes, recepcionar, anotar pedidos e servir guarnições no restaurante. Montar e desmontar mesas. Organizar, conferir e controlar materiais de trabalho. Seguir normas de higiene, segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Preparar e retirar mesas no restaurante, realizando a limpeza, esterilização e arranjo de mesa.

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e afins.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ANALISTA CONTÁBIL

Escolaridade: ensino superior completo em Contabilidade ou Administração.

Com experiência em Contabilização Financeira das atividades: Indústria, Comércio, Serviços em geral e Construção civil.

Regime Tributário: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro real.

Conciliação, Fechamento de balanço e demais Demonstrativos contábeis

Experiência com Declarações Sped ECD e ECD e e- LALUR

Apuração do IRPJ / CSLL Anual (por estimativa) e trimestral.

Disponibilidade de horário.

Desejável ter cursos em Contabilidade Avançada e Análise de Balanço.

08 VAGAS: MOTORISTA DE MICROÔNIBUS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH D.

Obrigatório curso de direção defensiva e transporte coletivo de passageiros

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

06 VAGAS: MANOBRISTA CNH D

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH D.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: CHAPISTA (PADARIA)

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Obrigatórios cursos voltados para a área de padaria.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou primeiro emprego.

Carga e descarga em geral dos materiais dentro das dependências da empresa e nas entregas de forma externa e em geral. É um trabalho que exige esforço físico.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SUPERVISOR (A) DE LOJA

Escolaridade: Ensino Superior Completo.

Com experiência na função.

Obrigatórios cursos de gestão e técnicas de compras, administração e avaliação de fornecedores.

Disponibilidade de horário.

Vagas exclusivas para cadastro pelo Portal do Trabalhador

www.portaldotrabalhador.am.gov.br

PUBLICIDADE

60 VAGAS: OPERADOR(A) DE MÁQUINAS – Presidente Figueiredo

Escolaridade: Ensino Médio Completo e CNH D

Com experiência na função (Máquinas pesadas, Escavadeiras Retroescavadeiras, Pá carregadeiras)

Com experiência com Máquinas pesadas podendo ser em um dos modelos como: Escavadeiras Retroescavadeiras, Pá carregadeira, Moto Niveladoras, Trator de Esteira, entre outras, Possuir curso de Operador de Máquinas Pesadas, curso de NR11 e NR12.

Possuir CNH D.

Ter disponibilidade para trabalhar no Município de PRESIDENTE FIGUEIREDO.

02 VAGAS: AUXILIAR TÉCNICO – Rio Preto da Eva

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na função.

Auxiliar nas instalações de redes de internet em diversos locais, seguindo padrões de qualidade e segurança; Efetuar manutenção preventiva e corretiva em sistemas de internet, identificando e solucionando problemas de conectividade; Configurar equipamentos de rede e garantir o funcionamento adequado dos serviços; Prestar suporte técnico e orientar os clientes sobre o uso dos equipamentos e serviços; Registrar as atividades realizadas e manter a documentação técnica e atualizada; Zelar pela ferramenta de trabalho e equipamentos da empresa.

Obrigatório CNH B e NR35.

Ter disponibilidade para trabalhar no Município do RIO PRETO DA EVA.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

10 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo

Com experiência na área ou Primeiro Emprego.

Obrigatório curso de AGP.

Desejável cursos de atendimento ao público, informática básica.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: VIGIA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de Agente de Portaria.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Não necessita de experiência na função.

Desejável cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

10 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Realizar atividades administrativas e comerciais, como atendimento ao cliente.

Desejável curso de informática.

Disponibilidade de horário.

15 VAGAS: ESTOQUISTA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na área.

Com experiência na função.

Recebimento e conferência de mercadorias; Separação dos produtos por empresa ; Embarque de mercadorias nos caminhões; Manter a limpeza e organização do depósito e estacionamento, entre outras atividades do setor.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

50 VAGAS: VENDEDOR ( A) – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando ou Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na função.

Realizar atendimento dos clientes conforme o script de : Informar preço, formas de pagamentos, descontos ao cliente e as campanhas vigentes; auxiliar clientes na escolha de produtos e tirar dúvidas sobre questões técnicas, descrevendo qualidades e vantagens do mesmo entre outras atividades do setor.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

50 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental ou Médio Cursando.

Primeiro Emprego.

Jornada de trabalho de 06 horas; organização da loja e estoque.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.