Veja as vagas de emprego disponíveis para esta quarta-feira em Manaus

Notícias de Manaus – O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 111 vagas de emprego disponíveis para esta quarta-feira (27/08).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

01 VAGA: OPERADOR DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário e documentação atualizada.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SUPERVISOR DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Obrigatório curso de Segurança alimentar.

Disponibilidade de horário e documentação atualizada.

Dispensa Militar.

01 VAGA: MECÂNICO ESPECIALISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Ensino Técnico Completo

Com experiência na função

Obrigatório curso técnico em Manutenção Automotiva e Mecânica de Veículos.

Responsável pelo suporte dos checklists elaborados pelos motoristas a realizar a manutenção corretiva e preventiva em máquinas e veículos (caminhões toco, truck e veículos leves), envolvendo a troca de peças e limpeza de componentes, consertos, revisão de freios, direção, regulagem de motores e suspensão. Manusear equipamentos e ferramentas, manusear óleos lubrificantes, usados e novos, graxas lubrificantes e demais atividades relacionadas à manutenção. Troca de pneus, peças e limpeza de componentes.

Desejáveis certificação NR10, NR12, NR06, curso de mecânica pesada, leitura e interpretação de diagramas elétricos automotivos, manutenção de motores, manutenção de motores ciclo otto, e diagnóstico e reparo de falhas em motores.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

20 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

15 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função

Desejável curso de NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: OPERADORA DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função ou primeiro emprego.

Desejável curso de informática básica.

Disponibilidade de horário.

06 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Obrigatório curso de AGP atualizado e atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: OPERADOR DE EXTRUSORA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Experiência técnica em extrusão de plástico e isopor.

Obrigatório curso de NR 12.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: LÍDER OPERACIONAL DE EXTRUSÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Experiência técnica em extrusão de plástico e isopor.

Obrigatório curso de NR 12; liderança e equipe; gestão de pessoas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AJUDANTE DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou primeiro emprego.

Experiência com Polly e Julieta será um diferencial.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: OPERADORA DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência com vendas em atacado; habilidade com informática básica;desejável curso de atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE ESTOQUE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função

Disponibilidade de horário.

Horário de trabalho das 14:30 às 23:00

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função

Disponibilidade de horário.

Horário de trabalho das 14:30 às 23:00

02 VAGAS: CONFERENTE DE BORDO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem experiência na função

Verificar as mercadorias antes do embarque e no momento da entrega a bordo, conferindo quantidades, qualidade, validade e integridade dos produtos. Checar a conformidade com as ordens de fornecimento e documentos fiscais. Acompanhar o carregamento e descarregamento das mercadorias nas embarcações, assegurando que tudo seja realizado de forma segura e correta. Garantir que os produtos estejam armazenados de maneira adequada durante o transporte até o navio. Interagir com tripulantes e oficiais da embarcação para confirmar entregas e esclarecer dúvidas sobre pedidos.

Obrigatório inglês intermediário/conversação e CNH B.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: MECÂNICO AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Desejáveis cursos na área automotiva, suspensão e atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: FRENTISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente, vendas e operador de caixa.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou primeiro emprego.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: ATENDENTE DE DELIVERY

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Receber pedidos via telefone, aplicativos ou presencialmente; Esclarecer dúvidas sobre o cardápio, promoções, taxas de entrega e prazos; Prestar atendimento cordial e eficiente, garantindo a satisfação do cliente; Auxiliar na organização do setor de delivery; Manter o ambiente limpo e organizado; Apoiar a equipe em tarefas relacionadas, quando solicitado.

Desejáveis cursos voltados para a área;

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Ter experiência em condomínio ou outros, na área de limpeza; Conhecimento de produtos de limpeza.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Realizar a limpeza de pisos, paredes, vidros, móveis e utensílios; Lavagem de louças da cozinha e salão; Higienizar banheiros, repondo materiais de uso.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função

Atender os clientes, recepcionar, anotar pedidos e servir guarnições no restaurante. Montar e desmontar mesas. Organizar, conferir e controlar materiais de trabalho. Seguir normas de higiene, segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Preparar e retirar mesas no restaurante, realizando a limpeza, esterilização e arranjo das mesas.

Desejável cursos voltados para a área de atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função

Auxiliar no preparo de alimentos, realizando a higienização e cortando alimentos em porções para preparo, bem como auxiliar em procedimentos simples de cocção, posicionamento e distribuição de alimentos, lanches e bebidas aos clientes. Preparar refeições no restaurante, temperando os alimentos. Refogar, assar, cozinhar, fritar ou tratar de outro modo, para atender a exigências de cardápios e pedidos dos clientes.

Desejável cursos voltados para a área de cozinha e boas práticas de manipulação e fabricação de alimentos.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro emprego.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: GERENTE DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Supervisionar o funcionamento diário do restaurante, garantindo a qualidade do atendimento e dos produtos; Elaborar escalas de trabalho e organizar folgas; Resolver conflitos e manter um bom clima organizacional; Realizar reuniões periódicas para alinhamento de metas e procedimentos; Fazer pedidos e negociações com fornecedores; Garantir que o restaurante siga todas as normas sanitárias, trabalhistas e de segurança.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência mínima na função.

Avaliar condições finais de peças; Confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; Controlar o uso/consumo dos materiais de solda, com registro do trabalho realizado e material consumido; Cortar, desempenar, chanfrar, esmerilhar, esquadrejar, nivelar, fixar, soldar, vedar e recuperar peças; Interpretar projeto e ordem de serviço; Manter o local de trabalho limpo e organizado; Traçar peças de acordo com as medidas do projeto; Verificar o estado de conservação e executa a manutenção preventiva nas partes soldadas do equipamento e ferramentas.

Desejável curso de Leitura e interpretação de desenho técnico Industrial e mecânico; NR33; NR35.

Obrigatório curso de Tecnologia da Soldagem.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Gestão de Pessoas ou áreas correlatas.

Com experiência na função.

Analisar e executar atividades de rotinas pessoais, admissões, desligamentos, cálculo de férias, alterações cadastrais, fechamento e conciliação de folha de pagamento, lançamentos financeiros, guias de recolhimento de encargos e impostos trabalhistas; controlar e lançar ponto eletrônico e transferências de funcionários.

Obrigatório curso na área de departamento pessoal e gestão de pessoas.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: SUSHIMAN

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na função.

Desejável ter cursos na área sushiman/comida japonesa e boas práticas de manipulação e fabricação de alimentos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ASSISTENTE CONTÁBIL

Escolaridade: Ensino Técnico Completo ou Superior Cursando.

Com experiência mínima na função.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ANALISTA DE RESERVAS (HOTEL)

Escolaridade: Ensino Técnico Completo ou Superior na área de Hotelaria e turismo.

Com experiência na função.

Atendimento ao público, confirmação de reservas, monitoramento de tarifas, elaboração de relatórios, conferência de cobranças e acompanhamento de comissões.

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e inglês avançado.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: LÍDER DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Técnico Completo na área de gastronomia.

Com experiência na função.

Supervisão de produção de alimentos, garantia das normas sanitárias, atualização de fichas técnicas, liderança de equipes.

Desejáveis cursos de boas práticas de manuseio de alimentos e especialização na área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: RECEPCIONISTA BILÍNGUE (RESTAURANTE)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório curso de Atendimento ao cliente, Inglês fluente, Gestão de Recursos.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: EMPREGADA DOMÉSTICA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Realizar as atividades de cozinha e passar roupas.

Residir próximo do Bairro Ponta Negra.

Disponibilidade de horário.

04 VAGAS: – JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Cultivar e manter áreas verdes, como jardins e parques; preparação de solo, poda, plantio, irrigação; controle de pragas e doenças e manutenção de equipamentos.

Obrigatório NR35 e NR12

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE ENGENHARIA CIVIL

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Engenharia Civil (a partir do 7 período)

Com experiência na função.

Ter conhecimento com obras, trabalhar com orçamentos e habilidades com pacote office.

Disponibilidade para viajar.

01 VAGA: AUXILIAR DE ARQUITETURA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Arquitetura e Urbanismo (a partir do 7 período)

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando.

Com experiência na função.

Obrigatório ter experiência no ramo gráfico e conhecimento em Corel Draw.

Disponibilidade de horário.

Vagas exclusivas para cadastro pelo Portal do Trabalhador para o município de Presidente Figueiredo – www.portaldotrabalhador.am.gov.br

01 VAGA: MOTORISTA OPERADOR DE GUINCHO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH D com experiência comprovada.

Desejável curso de operador de Munck.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: DESTILADOR

Escolaridade: Ensino Técnico Completo em Química, Açúcar e Álcool ou áreas correlatas.

Com experiência na função.

Experiência comprovada em processos de destilação de álcool hidratado e neutro; Conhecimento sólido em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos nas áreas de fermentação e destilação; Capacidade de identificar e solucionar problemas operacionais; Comprometimento com segurança e qualidade dos processos.

Desejável curso de NR-13, NR-33 e NR-35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: TORNEIRO MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: MOTORISTA LUBRIFICADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH D com experiência comprovada.

Desejável curso de MOPP e Direção defensiva.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: LÍDER DE EQUIPE OPERACIONAL

Escolaridade: Técnico Ambiental, Técnico em Geoprocessamento; Técnico em Edificações; Técnico em Saneamento; Técnico em Estradas.

Com experiência na função.

Desejável curso NR-35, Pacote office.

CNH B.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

01 VAGA: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior cursando em Administração a partir do 2 período)

Com experiência na função.

Rotinas administrativas, inclusão de dados no sistema interno, organização de documentos no sistema; conhecimento com folha pessoal e habilidades com pacote office.

Disponibilidade de horário.

ENTREVISTA ONLINE

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

01 VAGA: OPERADOR (A) DE LOJA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Atendimento ao cliente; oferecer produtos; receber e organizar mercadorias; remarcar preços; realizar a limpeza diária do salão de vendas, (vitrines internas e externas) e operar caixa.

Desejável residir próximo aos bairros: Centro, Chapada e Ponta Negra.

Disponibilidade de horário.

ENTREVISTA ONLINE

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.