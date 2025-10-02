A notícia que atravessa o Brasil!

Veja as vagas de emprego disponíveis para esta quinta, em Manaus

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Por Marcia Jornalist

02/10/2025 às 06:18

(Foto: Divulgação)

O Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 115 vagas de emprego disponíveis para esta quinta-feira (02/10).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

02 VAGAS: ENCARREGADO DE COSTURA (NA PRODUÇÃO DE ROUPAS)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Oferecer suporte técnico às costureiras, tirando dúvidas e garantindo a correta utilização das máquinas e dos processos de costura. Liderar, orientar e motivar promovendo bom ambiente de trabalho.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

06 VAGAS: AJUDANTE GERAL (Carregador de armazém)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos de Normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 1800, Informática a nível de usuário, manuseio de carga com Matrim.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência comprovada em manutenção predial, preferencialmente em condomínios residenciais, conhecimentos técnicos e práticos em elétrica, hidráulica, pequenos reparos, pintura, conservação predial etc.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Cursando Nível Superior.

Não é necessária experiência na função.

Garantir a limpeza, organização e conservação dos ambientes da instituição, contribuindo para um espaço saudável, seguro e acolhedor aos colaboradores e visitantes. Realizar a limpeza diária de salas, banheiros, corredores, áreas externas e ambientes comuns. Executar serviços de higienização de móveis, vidros, utensílios e equipamentos, utilizando materiais adequados. Cuidar da coleta seletiva e destinação correta do lixo, respeitando normas de higiene e sustentabilidade. Controlar o uso e solicitar reposição de materiais de limpeza.

Obrigatório ter cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: INSTALADOR DE TV A CABO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Não é necessária experiência na função ou Primeiro Emprego.

Realizar instalação e manutenção de equipamentos de TV a cabo e internet.

Obrigatório ter cursos voltados para a área.

Obrigatório CNH A/B ou B

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: LOCUTOR NOTICIARISTA

Escolaridade: Ensino Superior Completo (Jornalismo, Radialismo ou Comunicação Social com habilidade em Rádio).

Com experiência comprovada na área.

Bom domínio da língua portuguesa, dicção clara e desenvolver habilidades de comunicação.

Obrigatório Registro Profissional (RP).

Desejável curso de Radialismo, Oratória e Informática Avançada.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: VENDEDOR (A) PORTA A PORTA

Escolaridade: ensino superior cursando em Administração, Marketing, Economia, Gestão de Negócios, a partir do 2º período.

Com experiência comprovada na área.

Identificar e prosperar novos clientes.

Negociar e fechar vendas e gerenciar a carteira de clientes existentes.

Realizar visitas a clientes, preparar propostas comerciais e acompanhar todo o ciclo de venda.

Desejável informática intermediária e Ferramenta CRM.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: MECÂNICO AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência comprovada na área.

Diagnosticar e reparar problemas mecânicos e elétricos, manutenção e uso de equipamentos especializados.

Experiências com diferentes sistemas veiculares.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: OPERADORA DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência comprovada na área.

Experiência com vendas em lojas de revenda, preferencialmente de  roupas/moda. Conhecimento e prática no uso do sistema Megazap. Habilidade no uso do Whats App Business e outras ferramentas de vendas.

Disponibilidade de horário

03 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Ter experiência com vendas atacadistas.

Possuir CNH A e veículo próprio (moto).

Disponibilidade de horário.

Vaga TAMBÉM apta para candidatos PCD.

15 VAGAS: VENDEDOR (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Experiência com vendas de serviços no segmento: operadoras de telefonia, seguros, planos de saúde, cartões.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: BORRACHEIRO DE EQUIPAMENTOS PESADOS

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto.

Com experiência na área.

Experiência com trocas de pneus e remendar câmaras de ar; revisar e vulcanizar pneumáticos; realizar calibrações; operar na montagem e desmontagem de pneus.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: ASSISTENTE FISCAL

Escolaridade: ensino técnico ou superior cursando em Contabilidade, Administração ou áreas afins (a partir do 4º período)

Com experiência na área fiscal/contábil

Conhecimento em Legislação Tributária (municipal, estadual e federal);domínio de sistemas contábeis e pacote office; lançamentos de notas fiscais de entrada, saída e serviços; apoio em processos de regularização fiscal e consultas junto a órgãos competentes; suporte no atendimento a clientes em demandas fiscais e tributárias e etc.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Realizar rotas para empresas do Distrito Industrial, cumprir rigorosamente as rotas e os horários estabelecidos para o transporte de passageiros; Assegurar que os passageiros sejam transportados de forma segura e confortável; Cumprir a jornada de trabalho de 8 horas diárias; Realizar a verificação diária do veículo antes de iniciar as atividades; Manter uma postura profissional e cordial com os passageiros.

Obrigatório CNH D.

Obrigatório curso de Direção Defensiva e TCP – Transporte Coletivo de Passageiros.

Desejável curso de Direção Preventiva.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Reformar e reparar edifícios e outras obras, executando alvenarias, assentando tijolos ou blocos, preparando e aplicando argamassas e aplicando revestimentos e acabamentos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: INSTALADOR DE TV A CABO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou Primeiro Emprego.

Realizar instalação, manutenção e reparo de equipamentos de TV a cabo e internet.

Obrigatório CNH A/B ou B.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: MOTORISTA DE CAMINHÃO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Ter experiência como motorista de caminhão ¾ ou trucado (VUC).

De preferência ter atuado em empresas de distribuição.

Obrigatório curso de direção defensiva.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Técnico Completo.

Com experiência na função.

Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.

Desejáveis habilidades com redes sociais e curso profissionalizante em técnica de vendas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Vaga também apta para candidatos PCD.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

03 VAGAS: AUXILIAR DE ALMOXARIFADO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência na função ou primeiro emprego.

Desejável curso na área de logística

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR ADMINISTRATIVO- PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Experiência na função ou primeiro emprego.

Desejável curso na área de Administração ou Almoxarife

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

12 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD E REABILITADOS INSS

 Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Sem experiência na função ou primeiro emprego.

Atividades: Classificar, separar, tirar impurezas dos plásticos colocando em big bag os materiais limpos e as impurezas em outro big bag para destinação

Desejável curso na área de coleta seletiva ou noções de ISO.

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE PRODUÇÃO – PCD E  REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro emprego.

Desejável curso de informática.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

01 VAGA: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA – PCD E REABILITADOS INSS

  Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: ATENDENTE DE RESTAURANTE – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou Primeiro emprego.

Desejável curso de atendimento ao cliente

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

02 VAGAS: AUXILIAR DE COZINHA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área ou Primeiro emprego.

Apoio no preparo de alimentos; Organização e limpeza da cozinha e utensílios; Reposição de insumos; Atividades adaptadas conforme necessidade.

Desejável curso de atendimento ao cliente

Disponibilidade de horário.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

05 VAGAS: AJUDANTE DE DEPÓSITO – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou Primeiro emprego (se houver experiência avulsa com trabalho braçal)

Preferência para candidatos que residam na zona leste/norte de Manaus.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.

 

 

