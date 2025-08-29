Veja as vagas de emprego disponíveis para esta sexta, em Manaus

O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 126 vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira (29/08).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

01 VAGA: ESTÁGIO DE AUDITORIA DE LOJAS

Escolaridade: Ensino Superior Cursando em Administração, Contabilidade e afins a partir do 2 período.

Primeiro emprego ou sem experiência.

Desejáveis cursos voltados para área.

Disponibilidade para escala de 5×2 (turnos manhã/tarde ou tarde/noite).

01 VAGA: ATENDENTE DE LOJA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou primeiro emprego.

Habilidade com informática básica.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: COSTUREIRO(A)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função comprovada ou avulsa.

Desejável curso na área.

Experiência avulsa na área realizará teste prático.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: CHURRASQUEIRO OU ASSADOR(A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Selecionar, cortar e temperar carnes, aves, peixes e outros alimentos para churrasco. Acender, controlar e manter a temperatura da churrasqueira; Assar carnes no ponto solicitado, preservando sabor, maciez e apresentação; Controlar o tempo de preparo para evitar atrasos ou desperdícios; Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado durante todo o turno; Higienizar utensílios, grelhas e equipamentos após o uso; Descartar resíduos e restos de forma adequada.

Desejáveis cursos voltados para a função.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: RECEPCIONISTA ATENDENTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente, 5S, equilíbrio emocional, comunicação efetiva.

Obrigatórios habilidades com planilhas.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Desejáveis cursos de boas práticas na manipulação de alimentos e afins.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando na área de Contabilidade ou Administração a partir do 2º período.

Com e sem experiência na função e primeiro emprego.

Executar atividades administrativas operacionais na área de faturamento de produtos e mercadorias e auxiliar no despacho de mercadorias, conhecimento em informática (word e excel), ter boa comunicação e habilidades para trabalho em equipe.

Desejável CNH B.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: BIBLIOTECÁRIO (A)

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Biblioteconomia.

Com experiência na função.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ANALISTA DE SISTEMA

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Ciência da Computação ou Sistema de Informação.

Com experiência na função.

Analisar, projetar e implementar soluções de sistema de informação; realizar manutenção e suporte em sistemas de informação; apoiar a integração entre sistemas e banco de dados; documentar processos, fluxos de dados e funcionalidades; garantir segurança de integridade e confiabilidade de informações.

Disponibilidade de horário.

20 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Auxiliar o motorista na entrega de produtos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Trabalhar na montagem de estrutura de palcos de shows.

Obrigatório NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: AZULEJISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função

Assentamento de azulejos, pisos, pastilhas e outros revestimentos cerâmicos em diversas superfícies. Preparação das superfícies para aplicação dos revestimentos. Corte e ajuste de peças cerâmicas para encaixe perfeito. Rejuntamento e acabamento dos revestimentos. Interpretação de projetos e desenhos técnicos. Manutenção e reparo de revestimentos existentes. Garantir a qualidade e durabilidade dos serviços executados. Zelar pela organização e limpeza do local de trabalho. Utilizar equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função

Construir e reparar estruturas de alvenaria, como paredes, fundações e muros. Aplicar revestimentos em paredes, pisos e tetos, como reboco, contrapiso, azulejos e outros materiais de acabamento. Executar e reparar vias, calçadas e sistemas de escoamento pluvial. Interpretar projetos, desenhos e especificações técnicas. Controlar a qualidade dos trabalhos executados e garantir a segurança na obra. Utilizar equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Realizar a limpeza e conservação de salas, banheiros, áreas comuns e demais dependências; recolher e descartar resíduos de forma adequada; controlar e solicitar material de limpeza quando necessário; cumprir as normas de segurança e higiene da empresa.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: AGENTE DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com e sem experiência na função

Serviços de limpeza e conservação

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: LAVADOR DE AUTOMÓVEL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou primeiro emprego.

Lavagem de veículos interna e externa e acabamento (secar e encerar os carros).

Desejáveis cursos voltados para a função.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: SUPERVISOR DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Obrigatório curso de Segurança alimentar.

Disponibilidade de horário e documentação atualizada.

Dispensa Militar.

01 VAGA: MECÂNICO ESPECIALISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Ensino Técnico Completo

Com experiência na função

Obrigatório curso técnico em Manutenção Automotiva e Mecânica de Veículos.

Responsável pelo suporte dos checklists elaborados pelos motoristas a realizar a manutenção corretiva e preventiva em máquinas e veículos (caminhões toco, truck e veículos leves), envolvendo a troca de peças e limpeza de componentes, consertos, revisão de freios, direção, regulagem de motores e suspensão. Manusear equipamentos e ferramentas, manusear óleos lubrificantes, usados e novos, graxas lubrificantes e demais atividades relacionadas à manutenção. Troca de pneus, peças e limpeza de componentes.

Desejáveis certificação NR10, NR12, NR06, curso de mecânica pesada, leitura e interpretação de diagramas elétricos automotivos, manutenção de motores, manutenção de motores ciclo otto, e diagnóstico e reparo de falhas em motores.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

20 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

15 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função

Desejável curso de NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: OPERADORA DE CAIXA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função ou primeiro emprego.

Desejável curso de informática básica.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: OPERADORA DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência com vendas em atacado; habilidade com informática básica; desejável curso de atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função

Disponibilidade de horário.

Horário de trabalho das 14:30 às 23:00

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função

Disponibilidade de horário.

Horário de trabalho das 14:30 às 23:00

02 VAGAS: CONFERENTE DE BORDO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem experiência na função

Verificar as mercadorias antes do embarque e no momento da entrega a bordo, conferindo quantidades, qualidade, validade e integridade dos produtos. Checar a conformidade com as ordens de fornecimento e documentos fiscais. Acompanhar o carregamento e descarregamento das mercadorias nas embarcações, assegurando que tudo seja realizado de forma segura e correta. Garantir que os produtos estejam armazenados de maneira adequada durante o transporte até o navio. Interagir com tripulantes e oficiais da embarcação para confirmar entregas e esclarecer dúvidas sobre pedidos.

Obrigatório inglês intermediário/conversação e CNH B.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: MECÂNICO AUTOMOTIVO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Desejáveis cursos na área automotiva, suspensão e atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: FRENTISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente, vendas e operador de caixa.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Ter experiência em condomínio ou outros, na área de limpeza; Conhecimento de produtos de limpeza.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: GARÇOM

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função

Atender os clientes, recepcionar, anotar pedidos e servir guarnições no restaurante. Montar e desmontar mesas. Organizar, conferir e controlar materiais de trabalho. Seguir normas de higiene, segurança no trabalho, qualidade e preservação ambiental. Preparar e retirar mesas no restaurante, realizando a limpeza, esterilização e arranjo das mesas.

Desejáveis cursos voltados para a área de atendimento ao cliente.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função

Auxiliar no preparo de alimentos, realizando a higienização e cortando alimentos em porções para preparo, bem como auxiliar em procedimentos simples de cocção, posicionamento e distribuição de alimentos, lanches e bebidas aos clientes. Preparar refeições no restaurante, temperando os alimentos. Refogar, assar, cozinhar, fritar ou tratar de outro modo, para atender a exigências de cardápios e pedidos dos clientes.

Desejáveis cursos voltados para a área de cozinha e boas práticas de manipulação e fabricação de alimentos.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro emprego.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência mínima na função.

Avaliar condições finais de peças; Confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; Controlar o uso/consumo dos materiais de solda, com registro do trabalho realizado e material consumido; Cortar, desempenar, chanfrar, esmerilhar, esquadrejar, nivelar, fixar, soldar, vedar e recuperar peças; Interpretar projeto e ordem de serviço; Manter o local de trabalho limpo e organizado; Traçar peças de acordo com as medidas do projeto; Verificar o estado de conservação e executa a manutenção preventiva nas partes soldadas do equipamento e ferramentas.

Desejável curso de Leitura e interpretação de desenho técnico Industrial e mecânico; NR33; NR35.

Obrigatório curso de Tecnologia da Soldagem.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Gestão de Pessoas ou áreas correlatas.

Com experiência na função.

Analisar e executar atividades de rotinas pessoais, admissões, desligamentos, cálculo de férias, alterações cadastrais, fechamento e conciliação de folha de pagamento, lançamentos financeiros, guias de recolhimento de encargos e impostos trabalhistas; controlar e lançar ponto eletrônico e transferências de funcionários.

Obrigatório curso na área de departamento pessoal e gestão de pessoas.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: SUSHIMAN

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na função.

Desejáveis cursos na área sushiman/comida japonesa e boas práticas de manipulação e fabricação de alimentos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ASSISTENTE CONTÁBIL

Escolaridade: Ensino Técnico Completo ou Superior Cursando.

Com experiência mínima na função.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ANALISTA DE RESERVAS (HOTEL)

Escolaridade: Ensino Técnico Completo ou Superior na área de Hotelaria e turismo.

Com experiência na função.

Atendimento ao público, confirmação de reservas, monitoramento de tarifas, elaboração de relatórios, conferência de cobranças e acompanhamento de comissões.

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e inglês avançado.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: LÍDER DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Técnico Completo na área de gastronomia.

Com experiência na função.

Supervisão de produção de alimentos, garantia das normas sanitárias, atualização de fichas técnicas, liderança de equipes.

Desejáveis cursos de boas práticas de manuseio de alimentos e especialização na área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: RECEPCIONISTA BILÍNGUE (RESTAURANTE)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório curso de Atendimento ao cliente, Inglês fluente, Gestão de Recursos.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando.

Com experiência na função.

Obrigatório ter experiência no ramo gráfico e conhecimento em Corel Draw.

Disponibilidade de horário.