Veja as vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira em Manaus

O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 111 vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira (02/09).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

04 VAGAS: MONTADOR DE MÓVEIS (AUXILIAR)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de montagem de móveis.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Desejável curso de limpeza em geral.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Preferência para experiência comprovada em manutenção predial, em condomínios residenciais, com conhecimentos técnicos e práticos em elétrica, hidráulica, pequenos reparos, pintura, conservação predial etc.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: VENDEDOR (A) EXTERNO (IRANDUBA e MANACAPURU)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com ou sem experiência na função ou primeiro emprego.

Prospecção ativa de clientes; participação de eventos promocionais; distribuição de panfletos em locais estratégicos; diferencial ter habilidades com atendimento ao público ou ações de divulgação.

Disponibilidade de horário.

ENTREVISTA ONLINE – Inscrições no Portal do Trabalhador.

01 VAGA: COSTUREIRO (A)

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função comprovada ou avulsa.

Desejável curso na área.

Experiência avulsa na área estará realizando teste prático.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: CHURRASQUEIRO OU ASSADOR (A)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Selecionar, cortar e temperar carnes, aves, peixes e outros alimentos para churrasco. Acender, controlar e manter a temperatura da churrasqueira; Assar carnes no ponto solicitado, preservando sabor, maciez e apresentação; Controlar o tempo de preparo para evitar atrasos ou desperdícios; Manter o ambiente de trabalho limpo e organizado durante todo o turno; Higienizar utensílios, grelhas e equipamentos após o uso; Descartar resíduos e restos de forma adequada.

Desejáveis cursos voltados para a função.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: BIBLIOTECÁRIO (A)

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Biblioteconomia.

Com experiência na função.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: ANALISTA DE SISTEMA

Escolaridade: Ensino Superior Completo em Ciência da Computação ou Sistema de Informação.

Com experiência na função.

Analisar, projetar e implementar soluções de sistema de informação; Realizar manutenção e suporte em sistemas de informação; Apoiar a integração entre sistemas e banco de dados; Documentar processos, fluxos de dados e funcionalidades; Garantir segurança de integridade e confiabilidade de informações.

Disponibilidade de horário.

20 VAGAS: AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Auxiliar o motorista na entrega de produtos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Trabalhar na montagem de estrutura de palcos de shows.

Obrigatório NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: AZULEJISTA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função

Assentamento de azulejos, pisos, pastilhas e outros revestimentos cerâmicos em diversas superfícies. Preparação das superfícies para aplicação dos revestimentos. Corte e ajuste de peças cerâmicas para encaixe perfeito. Rejuntamento e acabamento dos revestimentos. Interpretação de projetos e desenhos técnicos. Manutenção e reparo de revestimentos existentes. Garantir a qualidade e durabilidade dos serviços executados. Zelar pela organização e limpeza do local de trabalho. Utilizar equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função

Construir e reparar estruturas de alvenaria, como paredes, fundações e muros. Aplicar revestimentos em paredes, pisos e tetos, como reboco, contrapiso, azulejos e outros materiais de acabamento. Executar e reparar vias, calçadas e sistemas de escoamento pluvial. Interpretar projetos, desenhos e especificações técnicas. Controlar a qualidade dos trabalhos executados e garantir a segurança na obra. Utilizar equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

05 VAGAS: AGENTE DE LIMPEZA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com e sem experiência na função

Serviços de limpeza e conservação

Disponibilidade de horário.

03 VAGAS: LAVADOR DE AUTOMÓVEL

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou primeiro emprego.

Lavagem de veículos interna e externa e acabamento (secar e encerar os carros).

Desejáveis cursos voltados para a função.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: SUPERVISOR DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função

Obrigatório curso de Segurança alimentar.

Disponibilidade de horário e documentação atualizada.

Dispensa Militar.

20 VAGAS: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

15 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função

Desejável curso de NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: AUXILIAR DE COZINHA

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função

Disponibilidade de horário.

Horário de trabalho das 14:30 às 23:00

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função

Disponibilidade de horário.

Horário de trabalho das 14:30 às 23:00

02 VAGAS: CONFERENTE DE BORDO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Sem experiência na função

Verificar as mercadorias antes do embarque e no momento da entrega a bordo, conferindo quantidades, qualidade, validade e integridade dos produtos. Checar a conformidade com as ordens de fornecimento e documentos fiscais. Acompanhar o carregamento e descarregamento das mercadorias nas embarcações, assegurando que tudo seja realizado de forma segura e correta. Garantir que os produtos estejam armazenados de maneira adequada durante o transporte até o navio. Interagir com tripulantes e oficiais da embarcação para confirmar entregas e esclarecer dúvidas sobre pedidos.

Obrigatório inglês intermediário/conversação e CNH B.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Primeiro emprego.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

10 VAGAS: SERRALHEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência mínima na função.

Avaliar condições finais de peças; Confeccionar, reparar e instalar peças e elementos diversos em chapas de metal como aço, ferro galvanizado, cobre, estanho, latão, alumínio e zinco; Controlar o uso/consumo dos materiais de solda, com registro do trabalho realizado e material consumido; Cortar, desempenar, chanfrar, esmerilhar, esquadrejar, nivelar, fixar, soldar, vedar e recuperar peças; Interpretar projeto e ordem de serviço; Manter o local de trabalho limpo e organizado; Traçar peças de acordo com as medidas do projeto; Verificar o estado de conservação e executa a manutenção preventiva nas partes soldadas do equipamento e ferramentas.

Desejável curso de Leitura e interpretação de desenho técnico Industrial e mecânico; NR33; NR35.

Obrigatório curso de Tecnologia da Soldagem.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SUSHIMAN

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo

Com experiência na função.

Desejáveis cursos na área sushiman/comida japonesa e boas práticas de manipulação e fabricação de alimentos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ANALISTA DE RESERVAS (HOTEL)

Escolaridade: Ensino Técnico Completo ou Superior na área de Hotelaria e turismo.

Com experiência na função.

Atendimento ao público, confirmação de reservas, monitoramento de tarifas, elaboração de relatórios, conferência de cobranças e acompanhamento de comissões.

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e inglês avançado.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: RECEPCIONISTA BILÍNGUE (RESTAURANTE)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório curso de Atendimento ao cliente, Inglês fluente, Gestão de Recursos.

Disponibilidade de horário.

Vagas exclusivas para cadastro pelo Portal do Trabalhador para o município de Presidente Figueiredo – www.portaldotrabalhador.am.gov.br

01 VAGA: MOTORISTA OPERADOR DE GUINCHO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH D com experiência comprovada.

Desejável curso de operador de Munck.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: DESTILADOR

Escolaridade: Ensino Técnico Completo em Química, Açúcar e Álcool ou áreas correlatas.

Com experiência na função.

Experiência comprovada em processos de destilação de álcool hidratado e neutro; Conhecimento sólido em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos nas áreas de fermentação e destilação; Capacidade de identificar e solucionar problemas operacionais; Comprometimento com segurança e qualidade dos processos.

Desejável curso de NR-13, NR-33 e NR-35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: TORNEIRO MECÂNICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: MOTORISTA LUBRIFICADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH D com experiência comprovada.

Desejável curso de MOPP e Direção defensiva.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: LÍDER DE EQUIPE OPERACIONAL

Escolaridade: Técnico Ambiental, Técnico em Geoprocessamento; Técnico em Edificações; Técnico em Saneamento; Técnico em Estradas.

Com experiência na função.

Desejável curso NR-35, Pacote office.

CNH B.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD) e Reabilitados do INSS

01 VAGA: OPERADOR (A) DE LOJA – PCD E REABILITADOS INSS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Atendimento ao cliente; oferecer produtos; receber e organizar mercadorias; remarcar preços; realizar a limpeza diária do salão de vendas, (vitrines internas e externas) e operar caixa.

Desejável residir próximo aos bairros: Centro, Chapada e Ponta Negra.

Disponibilidade de horário.

ENTREVISTA ONLINE

OBS: Ter documentação completa, cartão de vacinação, laudo Médico ou Caracterizador atualizado e currículo atualizado.