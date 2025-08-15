Veja as vagas de emprego para esta sexta-feira em Manaus

Notícias de Manaus – O Governo do Amazonas, por meio do Sine Amazonas, coordenado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), divulga 239 vagas de emprego disponíveis para esta sexta-feira (15/08).

Os interessados em concorrer às vagas devem comparecer na sede do Sine Amazonas, localizada na Galeria+, avenida Djalma Batista, 1.018 (entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping). A distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

Para o cadastro, devem apresentar comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais. As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas, e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.

Agências do Sine Amazonas

O Sine Amazonas funciona em outros postos, e o cidadão pode comparecer a um deles caso não consiga ir até o posto central, são eles: PAC Studio 5, PAC Alvorada, PAC Via Norte e PAC Shopping Cidade Leste, para concorrer às vagas ofertadas.

Vagas Disponíveis

02 VAGAS: FRENTISTA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável atendimento ao cliente, técnicas de vendas e NR 20.

Disponibilidade de horário.

06 VAGAS: AGENTE DE PORTARIA

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Conhecimento básico em sistemas de monitoramento e controle de acesso; noções de segurança e primeiros socorros; habilidades em preencher registros de controle e relatórios simples.

Obrigatório conhecimento básico em informática.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

06 VAGAS: ESTOQUISTA

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Controlar estoque e inventário; recebimento e separação de mercadorias; expedição de produtos; atendimento ao balcão e apoio nas atividades de logística em geral.

Obrigatório conhecimento em pacote office.

Obrigatório CNH AB

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: AUXILIAR DE LOGÍSTICA E OPERAÇÕES

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: ENCARREGADO DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na função.

Planejar e organizar as atividades da obra, controlar o fluxo de materiais e equipamentos e garantir o cumprimento de prazos.

Obrigatório ter cursos NR 12, NR 18 e NR 35.

Preferência residir nas proximidades da Ponte Rio Negro. As atividades serão executadas na Estrada de Iranduba.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: PEDREIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência em operação de equipamentos compactadores, furadeiras, martelos e pneumáticos.

Obrigatório ter cursos NR 18, NR 33 e NR 35.

Preferência residir nas proximidades da Ponte Rio Negro. As atividades serão executadas na Estrada de Iranduba.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Executar serviços de obras de construção civil, tarefas simples e auxiliar na edificação e reforma na construção civil.

Obrigatório ter cursos NR 33 e NR 35.

Preferência residir nas proximidades da Ponte Rio Negro. As atividades serão executadas na Estrada de Iranduba.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

04 VAGAS: – JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na área.

Cultivar e manter áreas verdes, como jardins e parques; preparação de solo, poda, plantio, irrigação; controle de pragas e doenças e manutenção de equipamentos.

Obrigatório NR35 e NR12

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

01 VAGA: GERENTE DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência mínima na função.

Supervisionar o funcionamento diário do restaurante, garantindo a qualidade do atendimento e dos produtos; elaborar escalas de trabalho e organizar folgas; realizar reuniões periódicas para alinhamento de metas e procedimentos; fazer pedidos e negociações com fornecedores; garantir que o restaurante siga todas as normas sanitárias, trabalhistas e de segurança.

Desejável ter cursos na área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Realizar limpeza de salas e banheiros.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

20 VAGAS: ENCARREGADO DE OBRAS

Escolaridade: Ensino Técnico Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: ARRUMADOR DE CARGA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável ter experiência com carga e descarga.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

Disponibilidade de horário para todos os turnos.

05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência com tratamento de piso, diluição de produto, limpeza de vidro, manuseio de equipamentos de limpeza.

Obrigatório curso de NR35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

Disponibilidade de horário para todos os turnos.

03 VAGAS: JARDINEIRO

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Experiência com roçagem, rastelagem, podagem e paisagismo.

Obrigatório cursos de NR 12 E NR 35.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

25 VAGAS: CONSULTOR (A) DE VENDAS EXTERNAS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

O profissional será responsável por buscar novas oportunidades e conquistar clientes, construindo relacionamentos de confiança. É essencial que conheça bem os produtos e mantenha-se constantemente atualizado. Também deverá planejar suas visitas de forma eficiente, registrando os resultados para otimizar tempo. Além disso, terá como atribuições fechar vendas, bater metas, acompanhar pedidos e negociações, bem como apoiar no planejamento comercial.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

01 VAGA: MOTORISTA ENTREGADOR

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Conduzir veículos para transporte de mercadorias, realizar carga e descarga no local de coleta ou entrega, zelar pela manutenção, limpeza e conservação do veículo. Seguir normas de trânsito e segurança no transporte de cargas, coleta de assinaturas.

Obrigatório CNH D.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

30 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Diferencial experiência em shoppings e centros comerciais.

Executar atividades de limpeza e conservação em área comercial, ter boa comunicação e habilidades para trabalho em equipe.

Disponibilidade de horário.

Vaga também destinada a PCD e Reabilitados INSS

10 VAGAS: AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Desejável experiência no sistema WMS.

Experiência na área de almoxarifado, logística, armazenagem ou movimentação de cargas (matrin, empilhadeira).

Desejável disponibilidade para trabalhar no bairro Tarumã, local Avenida do Turismo.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

Vaga também destinada a PCD e Reabilitados INSS

01 VAGA: VENDEDORA DE UNIFORMES –

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Ter experiência em vendas, boa comunicação, orientação para resultados e trabalho em equipe.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: OPERADORA DE VENDAS

Escolaridade: Ensino Médio Cursando.

Com experiência na função.

Habilidades com informática básica, atendimento ao cliente e domínio de vendas em geral.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

20 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função.

Limpeza em geral, lavagem de banheiros, tratamento de pisos, uso de enceradeira etc.

Desejável curso de tratamento de pisos.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar.

03 VAGAS: COSTUREIRA

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Primeiro Emprego ou com experiência na área.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Escolaridade: Ensino Fundamental Completo.

Com experiência na função ou Primeiro Emprego.

Organização da loja e estoque.

Disponibilidade de horário.

Jornada de trabalho de 6h.

Vaga também destinada a candidatos PCD.

01 VAGA: AUXILIAR DE ENGENHARIA CIVIL

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Engenharia Civil (a partir do 7 período)

Com experiência na função.

Ter conhecimento com obras, trabalhar com orçamentos e habilidades com pacote office.

Disponibilidade para viajar.

01 VAGA: AUXILIAR DE ARQUITETURA

Escolaridade: Ensino Superior Cursando Arquitetura e Urbanismo (a partir do 7 período)

Com experiência na função.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: CHURRASQUEIRO

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência mínima na função.

Selecionar, cortar e temperar carnes, aves , peixes e outros alimentos para o churrasco; Garantir que todos os alimentos estejam dentro do prazo de validade e armazenados corretamente.

Desejável cursos na área.

Disponibilidade de horário.

02 VAGAS: AUXILIAR DE CORTE (TÊXTIL)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Experiência comprovada na função de infestar, riscar e cortar tecidos para confecções de uniformes.

Desejável curso na área.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

01 VAGA: DESIGNER GRÁFICO

Escolaridade: Ensino Médio Completo ou Superior Cursando.

Com experiência na função.

Obrigatório ter experiência no ramo gráfico e conhecimento em Corel Draw.

Disponibilidade de horário.

05 VAGAS: MOTORISTA DE ÔNIBUS

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH D.

Obrigatório curso de direção defensiva, primeiros socorros, transporte de passageiros e MOPP.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

10 VAGAS: MOTORISTA DE PLATAFORMA (GUINCHO)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH D.

Obrigatório curso de direção defensiva, primeiros socorros, transporte de passageiros e MOPP.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

01 VAGA: GERENTE DE RESTAURANTE

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Gerenciar equipe (contratações, escalas, treinamento e supervisão); Garantir o bom funcionamento do estabelecimento; Acompanhar metas de vendas, produtividade e controle de custos; Resolver conflitos e garantir bom atendimento ao cliente; Fazer pedidos de insumos e controlar o estoque; Zelar pela higiene e normas da vigilância sanitária.

Desejáveis cursos voltados para a área.

Disponibilidade de horário.

10 VAGAS: CONSULTOR DE VENDAS DE CONSÓRCIO

Escolaridade: Ensino Médio ou Técnico Completo.

Com experiência na função.

Realizar prospecção de clientes, negociações e fechamentos de vendas.

Possuir habilidades com redes sociais.

Desejável curso profissionalizante em técnica de vendas.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

04 VAGAS: MONTADOR DE MÓVEIS (AUXILIAR)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na função.

Obrigatório CNH A.

Desejáveis cursos de atendimento ao cliente e montagem de móveis.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

02 VAGAS: SERVENTE DE OBRAS (IRANDUBA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.

Com experiência na área.

Executar atividades na área de construção civil no município de Iranduba.

Disponibilidade de horário.

Dispensa Militar

02 VAGAS: PEDREIRO (IRANDUBA)

Escolaridade: Ensino Médio Completo.