A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Veja como ficou casa após incêndio causado por curto-circuito em ventilador de Manaus

Curto-circuito teria provocado as chamas que deixaram cinco pessoas desabrigadas na zona Oeste de Manaus.

Por Beatriz Silveira

14/08/2025 às 15:42

Ver resumo

Notícias de Manaus –  Um incêndio de grande intensidade destruiu por completo uma residência localizada na Rua 11, próximo à Avenida Jota, no bairro Alvorada 2, zona Oeste de Manaus, na madrugada desta quinta-feira (14).

PUBLICIDADE

As chamas começaram por volta das 2h da manhã e se espalharam rapidamente, consumindo todos os cômodos da casa. A família, formada por cinco pessoas, perdeu absolutamente todos os bens que possuía.

Um dos irmãos acordou com a fumaça e alertou os demais moradores, permitindo que todos escapassem. Como a porta principal já estava tomada pelo fogo, a família precisou sair por outra saída improvisada, com ajuda de vizinhos que arrombaram o portão para o resgate.

PUBLICIDADE

Leia mais: Incêndio devasta casa no bairro Alvorada em Manaus

“Saímos apenas com a roupa do corpo. Perdemos tudo, mas o mais importante é que nossas vidas foram salvas”, disse Aguinaldo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas conseguiu conter o incêndio antes que atingisse imóveis vizinhos. A Defesa Civil e a Assistência Social prestaram apoio imediato, fornecendo colchões, kits de higiene e alimentos.

Enquanto aguardam o laudo que vai definir se a casa será demolida ou reformada, os moradores estão abrigados em casas de parentes. Aguinaldo divulgou uma chave PIX para receber doações:
Chave PIX: 92 98419-9018 – Aguinaldo Perpétuo Fernandes Júnior (Banco Bradesco)

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Mundo

Trump critica Brasil como “péssimo parceiro comercial” e defende Bolsonaro durante coletiva na Casa Branca

O presidente norte-americano também defendeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem chamou de “homem honesto”.

há 2 minutos

Brasil

Alexandre de Moraes pede que Zanin marque julgamento de Bolsonaro

Cabe à Primeira Turma do STF decidir sobre a responsabilidade criminal dos acusados.

há 3 minutos

Amazonas

Manaus sedia pela primeira vez o Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Evento reúne autoridades e especialistas para debater avanços e desafios da segurança pública, com foco na realidade amazônica.

há 16 minutos

Manaus

Câmera de segurança registra momento em que padeiro joga celular no rosto de entregador em Manaus; veja vídeo

O vídeo registra agressão física, arremesso de objetos e reação de outros funcionários.

há 39 minutos

Amazonas

Caminhão é destruído por incêndio em trecho da BR-319 em Humaitá

Motorista conseguiu escapar antes que as chamas atingissem o tanque de combustível.

há 43 minutos