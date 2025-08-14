Veja como ficou casa após incêndio causado por curto-circuito em ventilador de Manaus

Notícias de Manaus – Um incêndio de grande intensidade destruiu por completo uma residência localizada na Rua 11, próximo à Avenida Jota, no bairro Alvorada 2, zona Oeste de Manaus, na madrugada desta quinta-feira (14).

As chamas começaram por volta das 2h da manhã e se espalharam rapidamente, consumindo todos os cômodos da casa. A família, formada por cinco pessoas, perdeu absolutamente todos os bens que possuía.

Um dos irmãos acordou com a fumaça e alertou os demais moradores, permitindo que todos escapassem. Como a porta principal já estava tomada pelo fogo, a família precisou sair por outra saída improvisada, com ajuda de vizinhos que arrombaram o portão para o resgate.

“Saímos apenas com a roupa do corpo. Perdemos tudo, mas o mais importante é que nossas vidas foram salvas”, disse Aguinaldo.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas conseguiu conter o incêndio antes que atingisse imóveis vizinhos. A Defesa Civil e a Assistência Social prestaram apoio imediato, fornecendo colchões, kits de higiene e alimentos.

Enquanto aguardam o laudo que vai definir se a casa será demolida ou reformada, os moradores estão abrigados em casas de parentes. Aguinaldo divulgou uma chave PIX para receber doações:

Chave PIX: 92 98419-9018 – Aguinaldo Perpétuo Fernandes Júnior (Banco Bradesco)