Veja como vai ficar o trânsito com interdição da Avenida das Torres em Manaus

Para avançar com a construção do complexo viário na interseção das avenidas Governador José Lindoso (Torres) com a Barão do Rio Branco, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai interditar o trecho na terça-feira, 1°/8, às 10h. O fluxo do trânsito será alterado nos retornos e vias próximas.

“Nós nos certificamos de que esse momento ocorresse da forma mais adequada. Por isso, as faixas de acesso aos retornos, do lado esquerdo da avenida, em ambos os sentidos, foram alargadas em março deste ano. É o que chamamos de ‘pista de desaceleração’”, explica o secretário de Obras, Renato Junior.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“É um movimento necessário, para que a Seminf avance no projeto e entregue o viaduto à população no prazo estipulado, conforme determina o prefeito David Almeida. A avenida das Torres interliga as zonas Norte e Leste as outras regiões de Manaus. No entanto, o tráfego intenso de veículos tem gerado um gargalo no fluxo, causando transtornos para os condutores, e é isso que buscamos solucionar na nossa cidade”, acrescenta Renato Junior.

A obra está na fase de implantação das 800 estacas e vigas de coroamento. Em seguida, as equipes iniciam a escavação da via para a construção da passagem subterrânea, daí a necessidade da interdição do cruzamento.

Conforme explica o chefe de Operações do IMMU, Renato Bruno, o trecho permanecerá interditado até a conclusão da obra.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Estaremos com dez agentes atuando para interditar as vias, com auxílio de equipamentos de controle viário, como viaturas, placas de sinalização, cones, supercones, de modo que os condutores sigam seus caminhos da melhor forma possível”, afirma o chefe de Operações do IMMU.

Alternativas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para o entendimento dos condutores que perpassam a avenida das Torres, a intervenção inicia no sentido bairro/Centro, a partir do retorno, próximo à igreja Adventista, localizado no bairro Cidade Nova, e segue até a altura do cruzamento entre as vias Barão do rio Branco com a Governador José Lindoso, onde ocorre de fato o avanço das obras do complexo viário.

Abaixo, a Prefeitura de Manaus orienta os condutores sobre as rotas de fuga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sentido bairro/Centro

Os motoristas que trafegam pela avenida Governador José Lindoso no sentido bairro/Centro poderão seguir por um desvio, redirecionados para a rua Barão do Rio Negro, alça da própria avenida Governador José Lindoso, onde poderão seguir em direção à rotatória do Coroado ou seguir à direita para a avenida Barão do Rio Branco.

Os veículos que trafegam na avenida Timbiras deverão seguir à direita na avenida Governador José Lindoso, acessar o retorno, acessar a rua Barão do Rio Negro e seguir para o Coroado ou dobrar à direita na avenida Barão do Rio Branco e prosseguir com o itinerário.

Sentido Centro/bairro

Para os motoristas que se deslocam no sentido Centro/bairro pela avenida Barão do Rio Branco, será necessário realizar um desvio à direita na avenida das Torres. Em seguida, deverão utilizar o retorno temporário implantado pela prefeitura próximo à Pemaza para prosseguir na avenida ou acessar a avenida Timbiras.

No entanto, os condutores que transitam pela avenida Governador José Lindoso, vindos dos bairros Coroado ou Efigênio Sales em direção ao bairro, terão a opção de seguir na via ou acessar a avenida Timbiras ao chegarem no cruzamento com a avenida Barão do Rio Branco.

O IMMU recomenda aos motoristas que busquem rotas alternativas para acessar os bairros da zona Norte. Algumas das opções sugeridas são utilizar as avenidas Noel Nutels e Max Teixeira ou percorrer o pelo bairro de Flores.

Novo semáforo

Um novo semáforo em LED foi instalado nas proximidades da drogaria Bom Preço, na avenida das Torres, para indicar aos condutores, o melhor trajeto aos que vierem da rotatória do Coroado em direção ao bairro Cidade Nova, ou seja, sentido Centro-bairro.

“Este semáforo é fundamental para que os condutores que estejam saindo da rua Barão do Rio Branco possam acessar a avenida das Torres. Também teremos um desvio para quem está subindo a avenida Timbiras em direção ao bairro Parque das Laranjeiras e, obrigatoriamente, o condutor deverá dobrar à direita para seguir o próximo retorno da avenida das Torres para, assim, acessar o bairro Parque das Laranjeiras”, salientou o chefe de Operações do IMMU.

Complexo viário Prefeito José Fernandes

A obra do complexo viário Prefeito José Fernandes iniciou no dia 8 de maio e alcançou 20% de execução do projeto executado pela Seminf. A previsão de entrega, conforme o corpo técnico, é no primeiro semestre de 2024.

A ideia de construção do viaduto partiu de um estudo realizado pelo corpo técnico da Seminf em conjunto com os agentes do IMMU. Na ocasião, foi detectado o crescimento abrupto de veículos em circulação. Conforme dados do IMMU, referentes ao mês de maio, 911.679 automóveis percorrem as vias de Manaus.

A obra conta com a geração de aproximadamente mil empregos diretos e indiretos. “O viaduto também contribui para o desenvolvimento econômico e social da cidade, conectando diferentes regiões e facilitando o acesso a serviços, comércios e outros pontos de grande interesse em Manaus”, afirma Renato Junior.

Interdição adiada

A interdição teve de ser adiada na última semana após o corpo técnico da Seminf constatar a necessidade de realizar um desvio na rede de esgoto conectada à Estação de Tratamento da avenida Timbiras.

A estrutura, no entanto, é de responsabilidade da concessionária Águas de Manaus que realizou os devidos reparos em uma semana, para que as obras da prefeitura avancem. Fez, ainda, a abertura de vala, seguida de assentamento do tubo e confecção de duas caixas de passagem, finalizando com aterro e pavimentação da via.

Recomendações

Para melhor fluidez e segurança no trânsito, a prefeitura recomenda que o condutor respeite a sinalização das vias e as orientações dos agentes; se necessitar de informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez no trânsito; ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade do seu veículo para maior segurança.

Redação AM POST