Veja como vai funcionar os serviços essenciais durante o feriado de Finados em Manaus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus divulga o funcionamento dos serviços essenciais no município, nesta quarta-feira, 2/11, feriado nacional pelo Dia de Finados.

Na área da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que funcionarão, neste dia 2/11, a maternidade Dr. Moura Tapajóz, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) e a clínica da família Carmem Nicolau.

A maternidade municipal Dr. Moura Tapajóz, que fica na avenida Brasil, nº 1.335, bairro Compensa, na zona Oeste, e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) funcionarão no regime de 24 horas. Já as equipes do SVO vão atuar das 8h às 16h, por meio do número (92) 98842-8437, para atendimento de óbitos ocorridos em domicílio, em decorrência de causas naturais.

A clínica da família Carmem Nicolau, localizada na rua Santa Tereza D’Ávila, s/nº, bairro Lago Azul, zona Norte, também vai estar à disposição da população, no horário das 8h às 16h, no feriado, ofertando serviços de saúde da Atenção Primária e como referência para profilaxia da raiva humana.

Limpeza

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) segue, nesta quarta-feira, 2/11, com as atividades em regime de plantão. Ao todo, 250 servidores irão atuar nos serviços de limpeza da área central, principais avenidas e atendimento aos cemitérios. Nos campos-santos, as equipes atuarão em pontos estratégicos, dentro e fora, para manutenção, varrição e o recolhimento do lixo.

Quanto às atividades de capinação, limpeza de igarapés, jardinagem, mutirão de limpeza e conscientização da Semulsp, esses retornam à normalidade na quinta-feira, 3/11.

Mercado e feiras

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio informal (Semacc) informa o funcionamento das galerias populares, shopping Phelippe Daou, mercado municipal Adolpho Lisboa e das 4 feiras abastecedoras de Manaus, neste Dia de Finados.

As galerias Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento, e dos Remédios, rua Miranda Leão, ambas no centro da cidade; e o shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, Cidade de Deus, zona Norte, não vão funcionar nesta quarta-feira, devendo retomar as atividades normais na quinta-feira, 3/11, a partir das 8h.

O mercado municipal Adolpho Lisboa, na avenida Lourenço Braga, Centro, funciona somente das 6h às 12h.

Já as quatro principais feiras abastecedoras de Manaus manterão o funcionamento neste feriado. As feiras municipais Coronel Jorge Teixeira (Manaus Moderna) e da Banana, ambas no Centro, funcionam das 3h às 18h. A feira municipal do Produtor da Zona Leste recebe o público das 6h às 18h.

Já a feira da Panair, bairro Educandos, zona Sul, abre das 6h às 18h, com o tablado do peixe, das 18h às 6h.