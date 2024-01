Veja momento em que carreta invade casa na avenida do Turismo

Notícias de Manaus – O motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo e invadiu uma casa que estava em obra na avenida do Turismo, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. Três pessoas ficaram feridas e tudo foi registrado por uma câmera de segurança na tarde desta segunda-feira (21).

Trabalhadores de uma frutaria situada ao lado da casa se mostraram aliviados por não terem sido atingidos pela carreta que bateu em um caminhado que descarregava materiais no local.

O motorista teve fratura no braço e foi socorrido por agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM). As imagens vão ajudar a polícia a identificar as causas do acidente.

Um poste ficou tombada na via e o trecho está completamente interditado devido ao acidente.

”Esse acidente foi muito brusco. Afetou seis pessoas que residem nessa casa e já retiramos eles do local para realizarmos um cadastro para Assistência Social”, destacou José Mendes, diretor de operações da Defesa Civil.

Veja o vídeo:

Carreta desgovernado invade obra no bairro Tarumã

*Suyanne Lima – Redação AM POST