Veja o cronograma de entrega do ‘Leite do Meu Filho’ para crianças de 3 e 4 anos em Manaus

Redação AM POST*

Em mais um avanço na retomada da distribuição do Programa de Nutrição Infantil “Leite do Meu Filho”, a Prefeitura de Manaus informa que iniciará, na próxima quarta-feira, 15/3, a entrega dos compostos lácteos para crianças de 3 e 4 anos de idade. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) estabeleceu um cronograma para esse público por ordem alfabética, considerando o nome do responsável pela criança cadastrada.

Na quarta-feira, a entrega será voltada para os responsáveis cujos nomes se iniciam com a letra A; na quinta-feira, 16/3, será a vez dos beneficiários com iniciais B, C e D; e na sexta-feira, 17/3, aqueles com nomes que se iniciam com as letras E e F. Na semana seguinte, o cronograma irá contemplar os demais beneficiários.

“Atualmente, o programa possui mais de nove mil beneficiários ativos na faixa etária de 3 e 4 anos, por isso optamos por manter a entrega de forma escalonada, para não sobrecarregar a capacidade diária de atendimentos nas centrais. Somente as pessoas cadastradas como responsáveis podem fazer a retirada dos produtos, portando RG e CPF”, explica a chefe do Núcleo de Alimentação e Nutrição da Semsa, Lia Ferreira.

Na próxima segunda-feira, 20/3, a distribuição será voltada para responsáveis com as letras iniciais G, H e I; na terça-feira, 21/3, pessoas com iniciais J e K; na quarta e quinta-feira, 22 e 23/3, letras iniciais L, M e N; na sexta-feira, 24/3, letras iniciais O, P, Q e R. Por fim, no dia 27/3, será feita a entrega para beneficiários com iniciais de S a Z.

“Reforçamos que, nesse primeiro momento, a distribuição está voltada para os usuários com cadastro ativo no programa, ou seja, quem já fez a retirada do produto alguma vez. Temos pessoas com cadastro aprovado, mas essas devem aguardar a divulgação de um novo cronograma para iniciar o recebimento do leite”, destaca Lia.

A nutricionista pontua que para a faixa etária de 3 e 4 anos, será feita a entrega de quatro latas do composto lácteo de 400g, referente ao mês de março. A secretaria aguarda a chegada de novas remessas do produto para, no próximo mês, realizar a entrega retroativa de fevereiro e do mês atual (abril).

Fórmulas infantis

Desde o dia 6/3, as centrais de distribuição do “Leite do Meu Filho” estão realizando a entrega das fórmulas infantis para crianças de 1 e 2 anos de idade. O atendimento também está seguindo um cronograma por ordem alfabética, que deve ser encerrado nesta terça-feira, 14/3. Depois dessa data, a distribuição será concentrada na faixa etária de 3 e 4 anos.

“Nesses próximos dias, estaremos concluindo a entrega dos produtos para as famílias com crianças de 1 e 2 anos. Se por algum motivo, o responsável perdeu a data, deve se dirigir imediatamente a uma das centrais até esta terça-feira, 14/3. A partir de quarta, 15, os estoques das centrais devem ser preenchidos apenas com os compostos lácteos para essa nova etapa de distribuição”, disse Lia.

As centrais funcionam de segunda a sexta-feira, no período de 8h às 16h30. Uma delas está localizada dentro do Shopping Phelippe Daou (avenida Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus, zona Norte) e outra, no Complexo de Saúde Oeste (rua Comandante Paulo Lasmar, nº 10, bairro da Paz, zona Centro-Oeste).

Reabastecimento

Lia Ferreira lembra que o reabastecimento do programa “Leite do Meu Filho” foi possível graças a uma compra emergencial efetuada pela Prefeitura de Manaus, que deve suprir a demanda de quatro meses até que uma nova licitação seja concluída. A medida foi implementada após o fornecedor que venceu a última licitação descumprir os prazos legais para entrega dos produtos.

O “Leite do Meu Filho” é uma política social que contempla, atualmente, quase 17 mil usuários ativos, promovendo o direito humano à alimentação adequada, e integrando as ações de segurança alimentar e nutricional da Semsa. O programa é financiado com recursos próprios do município, e atende crianças de 0 a 4 anos de idade, que se encaixam em critérios pré-estabelecidos.