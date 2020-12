Veja o horário de funcionamento do comércio durante feriado em Manaus

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amazonas (Fecomércio AM), divulgou o horário de funcionamento do comércio de Manaus no feriado de Nossa Senhora da Conceição, nesta terça-feira (8).

Shoppings e o comércio da região Central da cidade e dos bairros vão funcionar em horário diferenciado. Os supermercados funcionarão em horário normal. Os setores voltaram a funcionar no dia 1º de junho, após cerca de três meses fechados por conta da pandemia de Covid-19.

Veja como fica o funcionamento:

Terça-feira, dia 8 de dezembro

Comércio da Região Central: 9h às 13h (horário sugerido);

Supermercados: Manterão os horários normais.

Shoppings:

Amazonas – Lojas e praça de alimentação – 10h às 22h;

Manauara – Lojas e praça de alimentação – 10h às 22h;

Manaus Plaza – Lojas – 14h às 20h – Praça de alimentação – 11h às 21h;

Millennium – Lojas e praça de alimentação – 9h às 21h;

Ponta Negra – Lojas e praça de alimentação – 10h às 22h;

São José – Lojas e Praça de alimentação – 10h às 21h;

Studio 5 – Lojas e praça de alimentação – 10h às 22h;

Sumaúma – Lojas e praça de alimentação – 10h às 22h;

ViaNorte – Lojas e praça de alimentação – 10h às 22h.

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) informou os horários de funcionamento do mercado municipal Adolpho Lisboa, galerias populares Espírito Santo e Remédios, assim como do shopping Phelippe Daou:

O mercado municipal Adolpho Lisboa, na avenida Lourenço Braga (Manaus Moderna), Centro, estará aberto ao público de 6h às 12h.

A galeria Espírito Santo, na rua Joaquim Sarmento, esquina com a 24 de Maio, no Centro, abre no feriado, de 8h às 19h.

A galeria dos Remédios, na rua Miranda Leão, Centro, fica aberta de 8h às 15h. Já o shopping Phelippe Daou, na avenida Camapuã, zona Leste, vai funcionar normalmente, de 8h às 20h.

Serviços essenciais

A Prefeitura de Manaus também divulgou o funcionamento dos serviços essenciais durante os feriados de 8 de dezembro.

Na área da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que a maternidade Moura Tapajóz, na avenida Brasil, n° 1.335, bairro Compensa 1, zona Oeste, estará aberta 24 horas no período, incluindo o Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência (Savvis).

O Samu 192 Manaus também irá manter o plantão 24 horas, atendendo as chamadas telefônicas de urgência pelo número 192.

As dez UBSs de horário ampliado funcionarão das 8h às 12h e a clínica da família Carmen Nicolau, das 8h às 18h.

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), também deverá manter as atividades no feriado, incluindo a coleta domiciliar e os roteiros de serviços de capinação, limpeza de igarapés, jardinagem, mutirão de limpeza e conscientização em ritmo de plantão, reforçando a varrição da cidade nas principais avenidas.

Fonte: G1