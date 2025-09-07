A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Veja o momento em que equipe de Gusttavo Lima bloqueia áudio para todas as emissoras durante transmissão do Sou Manaus 2025

Shows no centro da capital tiveram transmissão com áudio cortado por ordem da equipe do cantor.

Por Marcia Jornalist

07/09/2025 às 20:10

Ver resumo

Notícias de Manaus – Na noite deste domingo, 7, durante a apresentação do cantor sertaneja Gusttavo Lima no festival Sou Manaus 2025, realizado no centro da capital amazonense, a equipe do cantor solicitou o bloqueio do áudio em diversas transmissões oficiais feitas pela Prefeitura de Manaus e veículos de imprensa.

PUBLICIDADE

Conforme apurado, as transmissões ao vivo no canal oficial da Prefeitura no YouTube, bem como no portal de notícias e na TV A Crítica, tiveram o áudio cortado durante o show de Gusttavo Lima.

Equipes que realizavam a cobertura do evento relataram que a medida foi determinada pela produção do artista, que controla rigorosamente os direitos de transmissão das suas apresentações.

PUBLICIDADE

O bloqueio do áudio gerou reclamações entre os espectadores que acompanhavam o evento pela internet, pois impediram o acesso completo à experiência do show. A Prefeitura de Manaus e os veículos afetados não emitiram posicionamento oficial até o momento.

Este tipo de restrição é comum em eventos com artistas que possuem acordos específicos com plataformas e patrocinadores, mas impacta diretamente a transmissão pública de eventos culturais realizados com apoio governamental.

LEIA MAIS: Público curte shows do Sou Manaus 2025 direto do mirante Lúcia Almeida

O festival Manaus 2025 segue com sua programação, porém a medida chamou atenção para o controle rígido sobre o conteúdo audiovisual durante apresentações de grandes nomes da música nacional.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Autismo: Todos na mesma maré, mas em embarcações diferentes.

Gretchen Stipp

Últimas notícias

Manaus

Gusttavo Lima parabeniza David Almeida pelo Sou Manaus 2025

Cantor agradece carinho e convida população a valorizar o trabalho da gestão municipal.

há 31 minutos

Manaus

Segurança integrada garante tranquilidade no Passo a Paço 2025, diz Secretário

Secretaria Municipal de Segurança detalha esquema operacional durante os três dias do evento.

há 51 minutos

Manaus

Público curte shows do Sou Manaus 2025 direto do mirante Lúcia Almeida

Fila quilométrica marca a espera para apresentações de Péricles, Gusttavo Lima e Ludmilla no feriado de 7 de Setembro.

há 2 horas

Manaus

Multidão forma fila quilométrica para show do Gustavo Lima no #SouManaus2025

Show do cantor goiano é um dos mais aguardados do Festival.

há 2 horas

Manaus

Políticos amazonenses participam de manifestação “Reaja Brasil” em Manaus

Movimento “Reaja Brasil” mobiliza manifestantes em Manaus e outras capitais no 7 de Setembro.

há 2 horas