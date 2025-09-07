Veja o momento em que equipe de Gusttavo Lima bloqueia áudio para todas as emissoras durante transmissão do Sou Manaus 2025

Notícias de Manaus – Na noite deste domingo, 7, durante a apresentação do cantor sertaneja Gusttavo Lima no festival Sou Manaus 2025, realizado no centro da capital amazonense, a equipe do cantor solicitou o bloqueio do áudio em diversas transmissões oficiais feitas pela Prefeitura de Manaus e veículos de imprensa.

PUBLICIDADE

Conforme apurado, as transmissões ao vivo no canal oficial da Prefeitura no YouTube, bem como no portal de notícias e na TV A Crítica, tiveram o áudio cortado durante o show de Gusttavo Lima.

Equipes que realizavam a cobertura do evento relataram que a medida foi determinada pela produção do artista, que controla rigorosamente os direitos de transmissão das suas apresentações.

PUBLICIDADE

O bloqueio do áudio gerou reclamações entre os espectadores que acompanhavam o evento pela internet, pois impediram o acesso completo à experiência do show. A Prefeitura de Manaus e os veículos afetados não emitiram posicionamento oficial até o momento.

Este tipo de restrição é comum em eventos com artistas que possuem acordos específicos com plataformas e patrocinadores, mas impacta diretamente a transmissão pública de eventos culturais realizados com apoio governamental.

LEIA MAIS: Público curte shows do Sou Manaus 2025 direto do mirante Lúcia Almeida

O festival Manaus 2025 segue com sua programação, porém a medida chamou atenção para o controle rígido sobre o conteúdo audiovisual durante apresentações de grandes nomes da música nacional.