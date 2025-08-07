Veja o momento em que motociclista morre carbonizado em Avenida da Zona Sul de Manaus

Notícias de Manaus – Um grave acidente foi registrado por câmeras de segurança na Avenida Buriti, no Distrito Industrial, zona sul de Manaus. Diego Alan Santos, 37 anos, foi atingido frontalmente por uma picape que invadiu a contramão. O impacto provocou uma explosão, e a vítima morreu carbonizada no local.

Segundo testemunhas, o motorista do veículo que transportava frutas perdeu o controle após o estouro de um pneu, causando a colisão fatal. As imagens mostram claramente o momento do acidente, evidenciando a gravidade da situação.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado rapidamente para conter as chamas e prestar atendimento emergencial. Além disso, o Instituto Médico Legal (IML) compareceu ao local para realizar a remoção do corpo de Diego.

As autoridades iniciaram uma investigação para apurar as causas do acidente e responsabilizar eventuais envolvidos. A tragédia reforça a importância da manutenção veicular e da atenção redobrada nas vias urbanas.

Este caso comoveu a comunidade local e alerta para a necessidade de prevenção no trânsito.