Manaus

Veja o momento em que motociclista morre carbonizado em Avenida da Zona Sul de Manaus

Vídeo de câmeras de vigilância mostra momento da tragédia na Avenida Buriti.

Por Marcia Jornalist

07/08/2025 às 07:04

Notícias de Manaus – Um grave acidente foi registrado por câmeras de segurança na Avenida Buriti, no Distrito Industrial, zona sul de Manaus. Diego Alan Santos, 37 anos, foi atingido frontalmente por uma picape que invadiu a contramão. O impacto provocou uma explosão, e a vítima morreu carbonizada no local.

Segundo testemunhas, o motorista do veículo que transportava frutas perdeu o controle após o estouro de um pneu, causando a colisão fatal. As imagens mostram claramente o momento do acidente, evidenciando a gravidade da situação.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado rapidamente para conter as chamas e prestar atendimento emergencial. Além disso, o Instituto Médico Legal (IML) compareceu ao local para realizar a remoção do corpo de Diego.

As autoridades iniciaram uma investigação para apurar as causas do acidente e responsabilizar eventuais envolvidos. A tragédia reforça a importância da manutenção veicular e da atenção redobrada nas vias urbanas.

LEIA MAIS: Motociclista morre carbonizado após acidente de trânsito no Distrito Industrial, em Manaus

Este caso comoveu a comunidade local e alerta para a necessidade de prevenção no trânsito.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

