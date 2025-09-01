A notícia que atravessa o Brasil!

Veja o momento em que motorista é preso em flagrante após atropelar e matar mulher na Zona Leste de Manaus

Condutor envolvido no acidente que matou uma mulher no bairro São José 1, foi detido pela polícia.

Por Marcia Jornalist

01/09/2025 às 10:53 - Atualizado em 01/09/2025 às 11:00

Notícias de Manaus – Foi detido nesta segunda-feira, 1º de setembro, o motorista de uma caminhonete S10, apontado como responsável de um acidente fatall ocorrido na Rua Olinto de Lima com a Rua Paracuba, no bairro São José 1, Zona Leste de Manaus.

A colisão envolveu uma caminhonete modelo S10, um carro de passeio e uma minivan prata. Durante o acidente, uma mulher foi esmagada pela traseira de um dos veículos, sofrendo ferimentos fatais. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e foi confirmada a morte no local.

Após a ocorrência, a polícia realizou a prisão em flagrante do motorista. O condutor foi encaminhado às autoridades para responder pelo ocorrido.

Testemunhas informaram que a colisão aconteceu em frente a um mercadinho, local com grande movimento, o que aumentou a preocupação dos moradores e comerciantes da região. O impacto foi tão forte que a parte dianteira do veículo ficou bastante danificada.

As autoridades de trânsito iniciaram investigação para apurar as causas do acidente e reforçam a importância da atenção redobrada no trânsito para evitar novas tragédias.

LEIA MAIS: Mulher é atropelada e morre esmagada em colisão com três veículos na Zona Leste de Manaus; Veja

A prisão do motorista demonstra a rápida atuação da polícia no caso, que resultou em uma fatalidade e causou comoção na Zona Leste de Manaus.

