Manaus

Veja o momento em que motorista foge sem pagar após abastecer em posto na Constantino Nery, em Manaus

Câmeras de segurança registram momento em que condutor sai em alta velocidade sem efetuar o pagamento.

Por Marcia Jornalist

09/10/2025 às 11:25

Notícias de Manaus – Um motorista ainda não identificado fugiu na noite desta quarta-feira (8) de um posto de combustível localizado na Avenida Constantino Nery, em Manaus, sem pagar pelo abastecimento do veículo.

O valor do combustível levado não foi informado pelas autoridades.

Imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento mostram o momento exato da ação. O condutor chegou ao posto em um carro branco, desceu do veículo e conversou rapidamente com o frentista.

Enquanto o funcionário realizava o abastecimento, o motorista entrou novamente no carro.

Assim que o abastecimento foi concluído, o homem acelerou em alta velocidade e deixou o local sem realizar o pagamento, fugindo do posto. A ação foi amplamente divulgada nas redes sociais, gerando revolta entre os usuários.

Até o momento, não há informações sobre a identificação do motorista ou sobre medidas tomadas pela polícia para localizar o suspeito. O estabelecimento deve registrar ocorrência para que o caso seja investigado.

