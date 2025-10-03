A notícia que atravessa o Brasil!

Veja o momento em que Vereador Rosinaldo Bual chega em delegacia após ser preso em operação do MP-AM

Ação investiga possível ligação do parlamentar com o tráfico de drogas; dois assessores foram presos.

Por Marcia Jornalist

03/10/2025 às 08:50

Notícias de Manaus – O vereador Rosinaldo Bual  (Agir) foi alvo de uma operação do Ministério Público do Amazonas (MP-AM) que resultou na prisão de dois de seus assessores.

A ação, coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), investiga a suposta associação do parlamentar com o tráfico de drogas.

Policiais e agentes do MP-AM estão cumprindo mandados de busca e apreensão em diversos locais de Manaus, incluindo o gabinete do vereador, totalizando 10 mandados executados.

Embora o MP-AM ainda não tenha divulgado detalhes oficiais sobre a operação, uma coletiva de imprensa foi marcada para esta sexta-feira (03/10), às 10h, na sede do órgão, localizada na Avenida Coronel Teixeira, 7995 – Nova Esperança.

Durante a coletiva, informações sobre a desarticulação de uma organização criminosa que atuava na Câmara Municipal de Manaus devem ser reveladas.

Recentemente, Bual se apresentou no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

LEIA MAIS: Vereador Rosinaldo Bual é preso em operação do Ministério Público do Amazonas

Ao ser questionado por jornalistas, ele agiu de forma grosseira, empurrando um repórter e não respondendo a perguntas. O MP-AM ainda não se manifestou oficialmente sobre o ocorrido, mas novas informações devem ser divulgadas em breve.

