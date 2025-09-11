A notícia que atravessa o Brasil!

Veja o que os motoristas de ônibus reivindicam em Manaus

Categoria reivindica pagamento de salários em frente à sede do Governo do Estado do Amazonas.

Por Marcia Jornalist

11/09/2025 às 13:33

Notícias de Manaus – No início da tarde desta quinta (11) os motoristas do transporte público de Manaus realizam uma paralisação parcial em frente à sede do Governo do Estado, localizada na Avenida Brasil, na zona oeste da cidade.

A manifestação ocorre devido ao atraso no pagamento dos salários, que estão pendentes desde o dia 25 do mês passado.

Durante a ação, Josenildo Oliveira, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Transporte Rodoviário e Urbano Coletivo do Amazonas, destacou a urgência da situação. “Estamos aqui para chamar atenção para o atraso nos pagamentos. Até o momento, não recebemos nada, e a categoria não pode trabalhar sem salários”, afirmou Oliveira.

Segundo uma nota do Sinetram (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas), os valores referentes ao custeio do transporte escolar devem ser depositados judicialmente pelo governo e pela prefeitura.

No entanto, os motoristas alegam que a situação não se resolve, e a falta de pagamento impacta diretamente suas vidas e obrigações financeiras.

LEIA MAIS: Prefeitura de Manaus alerta para suspensão temporária do Cadastro Único nesta sexta-feira

Caso não haja uma resposta satisfatória até às 14h30, os motoristas ameaçam intensificar a paralisação, o que poderá afetar a frota circulante e o transporte de milhares de passageiros na cidade.

